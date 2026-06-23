Yaşlı Kadına Jandarmadan Destek - Son Dakika
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Yaşlı Kadına Jandarmadan Destek

23.06.2026 17:19
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Yozgat'ta yalnız yaşayan 83 yaşındaki Fethiye Mertcan'a jandarma yardım eli uzattı.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Beserek Köyü'nde 5 yıl önce eşini kaybedince köyde tek başına kalan 83 yaşındaki Fethiye Mertcan'ın yardım talebine jandarma karşılık verdi.

Yerköy ilçesine bağlı Beserek Köyü'nde eşini kaybettikten sonra derme çatma ahşap evinde yalnız kalan Fethiye Mertcan, 7 kızının evlenip, köy dışında farklı şehirlerde yaşadığını, oğlunun ise Ankara'da diyaliz tedavisi gördüğünü anlattı.

Mertcan, durumunun ANKA Haber Ajansı tarafından gündeme getirilmesinin ardından Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekibi tarafından ziyaret edilerek, durumuyla ilgili rapor tutuldu.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı personeli de Beserek Köyü'ne giderek, yaşlı kadını evinde ziyaret etti. Yaşlı kadının ihtiyaçları tespit edildi, yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla gerekli destek ve yardım faaliyetlerinin başlatıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz görev yapan Jandarma Teşkilatı, yalnızca asayiş ve güvenlik hizmetleriyle değil, sosyal sorumluluk anlayışıyla da toplumun her kesiminin yanında olmaya devam etmektedir. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak büyüklerimizi yalnız bırakmadan, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya ve devletimizin şefkat elini ulaştırmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Jandarma, Güvenlik, Fethiye, Yozgat, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yaşlı Kadına Jandarmadan Destek - Son Dakika

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