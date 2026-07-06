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Yaşlı Kadından Bayrak Sevgisi

Yaşlı Kadından Bayrak Sevgisi
06.07.2026 20:36
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Kars'ta Neriman Öztürk, Vali Polat'ın makam aracındaki bayrağı öperek milli değerlere olan sevgisini gösterdi.

Kars'ta yaşlı bir kadın, Vali Ziya Polat'ın makam aracında bulunan Türk bayrağını öperek, devlete ve bayrağa olan sevgisini gösterdi. Bu anlamlı davranışın ardından Vali Polat, bayrağı öpen Neriman Öztürk'ü makamında misafir etti.

Vali Ziya Polat, Valilikte ağırladığı Neriman Öztürk ile bir süre sohbet ederek, kendisine gösterdiği duyarlılık ve milli değerlere olan bağlılığından dolayı teşekkür etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen sohbette Vali Polat, Öztürk'ün bayrağa duyduğu sevgi ve saygının herkes için örnek bir davranış olduğunu ifade etti.

Vali Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Valiliğimizin önünden geçerken makam aracındaki bayrağı öpen Neriman Öztürk adlı vatandaşımızı makamımızda ağırladık. Bu asil davranışından dolayı kıymetli teyzemizi tebrik ediyor, ellerinden öpüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kars'ta kısa sürede büyük ilgi gören buluşma, vatandaşlardan da takdir topladı. Sosyal medyada çok sayıda kişi, Neriman Öztürk'ün Türk bayrağına gösterdiği saygının milli birlik ve beraberlik duygularını güçlendiren anlamlı bir örnek olduğunu belirterek, Vali Polat'ın bu vefa dolu davranışını da memnuniyetle karşıladı. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yaşlı Kadından Bayrak Sevgisi - Son Dakika

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