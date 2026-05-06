Yaşlı Kadını Dolandırdılar

06.05.2026 01:08
Adana'da kiracısı, yaşlı kadının kartından 350 bin TL kredi çekip kayıplara karıştı.

Adana'da bir kişi, emekli maaşını çekmesi için kartını ve cep telefonunu veren ev sahibinin hesabından 350 bin TL kredi çekti. 3 ay boyunca yaşlı kadına dolandırıcılığın farkına varmasın diye kendi cebinden emekli maaşı ödeyen kişi, olayın ortaya çıkmasının ardından kayıplara karıştı. Yaşlı kadın şahıstan şikayetçi olurken, "Altınlarımı bozdurdum, parmağımdaki yüzüklere kadar verdim yine yetmedi. Ben bu halde bulaşık yıkamaya gittim" dedi.

Olay, geçtiğimiz temmuz ayında merkez Çukurova ilçesinde meydana geldi. Şenel Karabulut (65), 2 katlı müstakil evinin 1. katını S.D. ve eşine kiraya verdi. Yaşlı kadının güvenini kazanan çift, bir süre sonra Karabulut'un emekli maaşını bankaya gidip çektiğini öğrenip, "Bankaya gidip sıra bekleme, ATM'den emekli maaşını çekelim" teklifinde bulundu. Kiracısına güvenen yaşlı kadın, banka kartını kiracısına verdi.

Cep telefonunu da alıp kredi çekti

Çift, yaşlı kadının cep telefonunu da 'güncelleme yapacağız' diyerek aldı ve iddiaya göre, bankacılık uygulamasına girip 350 bin TL kredi çekti. Çift, bu krediyi de kendi hesaplarına aktardı.

3 ay emekli maaşını ceplerinden ödediler

Kredinin ödemesini emekli maaşından yaptıran çift, yaşlı kadın bu olayı anlamasın diye de 3 ay boyunca aylık 16 bin TL getirip yaşlı kadına "Bu senin emekli maaşın" diyerek verdi.

Bankaya gidince gerçek ortaya çıktı

Kasım ayında kiracısına "Emekli maaşımı ben gidip bankadan çekeceğim" diyerek kartını vermeyen Şenel Karabulut, bankaya gittiğinde görevlinin, "Emekli maaşın krediye kesilmiş. Bankamıza 500 bin TL borcunuz var" dediğinde gerçeği öğrendi.

Karabulut, bankadan dönünce kiracısına durumu sordu ve çift iddiaları reddedip eşyalarını toplayıp evden çıkıp gitti.

Çalıştı, bulaşık yıkadı, borcunu ödedi

Kiracısı S.D. hakkında şikayetçi olan yaşlı kadın, bankaya olan borcu için de altınlarını bozdurup kalan para için de bulaşıkçılık yapıp çalıştı. Yaklaşık 5 ay önce şikayetçi olan yaşlı kadın, bir an önce kiracısının yargılanmasını ve mağduriyetinin giderilmesini bekliyor.

"Bu evi de elimden alacaklardı"

Yaşadıklarını İHA muhabirine anlatan Şenel Karabulut, kiracılarının kendisini dolandırdığını öne sürerek, "Kiracı 5 ay oturdu. Bu süre içinde bana bu hırsızlığı yaptılar. Emekli maaşımı çekmek istediler, hatta bu evi de elimden alacaklardı. Okuma yazmam da yok. 'Bankaya gidelim, maaşını çekelim' dediler, ben de güvenip gittim. O sırada bütün bilgilerimi aldılar, cep telefonumu da 'güncelleyelim' diyerek alıp işlem yaptılar" dedi.

"Bankaya gidip maaşımı çekmek istediğimde bana maaşımın olmadığını, krediye gittiğini söylediler"

Banka görevlisinin söyledikleriyle gerçeği öğrendiğini anlatan Karabulut, "Ayın 18'i geldiğinde kendisi ya da eşi arayıp 'maaşın yatmış' diyordu. Maaşımı kendi cebinden veriyormuş gibi gösterdiler. Bankaya gidip maaşımı çekmek istediğimde bana maaşımın olmadığını, krediye gittiğini söylediler. 500 bin TL kredi borcum çıktı. Altınlarımı bozdurdum, borcu ödedim. Ben bu halde bulaşık yıkamaya gittim" diye konuştu.

"Bana hiçbir ödeme yapmadılar ama 'ödedik' diyorlarmış"

Şikayetçi olduğunu belirten Şenel Karabulut, "Bankadan çıkınca onları arayıp 'paramı nasıl çekebiliyorsunuz, utanmıyor musunuz, sizi karakola şikayet edeceğim' dedim. Eve gelip 'çıkın' dedim, ardından karakola gidip şikayetçi oldum. Bana hiçbir ödeme yapmadılar ama 'ödedik' diyorlarmış. Bu süreçte şekerim yükseldi, bunalım geçirdim, parmağımdaki yüzüklere kadar verdim yine yetmedi. Benim paramla arabalarını değiştirdiler. Paramı versinler, yoksa davamdan vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

İddiaların odağındaki S.D.'ye ise ulaşılamadı. - ADANA

Kaynak: İHA

