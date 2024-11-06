Yaşlı Kadının Zor Yaşam Mücadelesi: Çatısı Akan Evde Tek Başına - Son Dakika
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Yerel

Yaşlı Kadının Zor Yaşam Mücadelesi: Çatısı Akan Evde Tek Başına

Yaşlı Kadının Zor Yaşam Mücadelesi: Çatısı Akan Evde Tek Başına

Balıkesir'in Karesi ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Neriman Özenç, yıkılmak üzere olan evinde konuşma ve duyma güçlüğüyle yaşam mücadelesi veriyor. Yardıma muhtaç olan Özenç'in durumuna komşuları dikkat çekiyor ve hayırseverlerden destek bekliyor.

06.11.2024 10:20  Güncelleme: 10:22
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Balıkesir'in Karesi ilçesinde konuşma ve duyma güçlüğü çeken yaşlı kadın, çatısı akan derme çatma bir evde tek başına yaşam mücadelesi veriyor.

Karesi ilçesine bağlı Kırmızılar kırsal mahallesinde yaşayan 67 yaşındaki Neriman Özenç, yıkılmak üzere olan tek göz odada yaşıyor. Yaşadığı ev, yıllardır bakım görmediği için adeta harabe haline gelen Özenç'e komşuları yardımcı oluyor. Engelli maaşı alan ve hayatını onunla idame ettirmeye çalışan Özenç konuşamıyor ve duyamıyor.

Çökmek üzere olan, çatısı akan evde yaşam mücadelesi veren Özenç, hayırseverlerden yardım bekliyor. Mahalle sakinlerinden İsmail Karahan, "Evin durumu gerçekten içler acısı. Neriman hanımın yaşaması için bu ev artık uygun değil. Çatısı akıyor, duvarları çökmek üzere. Hiçbir insan böyle bir evde yaşamamalı. Tek başına yaşayan yaşlı bir kadının böyle zor koşullarda hayatta kalması imkansız. Ailesi var ama onlar da maddi olarak yardıma muhtaç. Belediye ya da bir vakıf desteğiyle 1+1 olsa bile Neriman Özenç için yeterli" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, 3-sayfa, Karesi, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yaşlı Kadının Zor Yaşam Mücadelesi: Çatısı Akan Evde Tek Başına - Son Dakika

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