Yaşlı vatandaşlar unutulmadı - Son Dakika
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Yaşlı vatandaşlar unutulmadı

23.03.2022 10:07

Yaşlı vatandaşlar unutulmadı24 Mart tarihleri arasında kutlanan 'Yaşlılara Saygı Haftası' kapsamında ilçe genelinde yaşayan yaşlı vatandaşlar unutulmayarak ziyaret gerçekleştirdi.

Yaşlı vatandaşlar unutulmadı

ORDU Ordu'nun Ünye ilçesinde Kızılay Şubesi Kadın Kolları tarafından, 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan 'Yaşlılara Saygı Haftası' kapsamında ilçe genelinde yaşayan yaşlı vatandaşlar unutulmayarak ziyaret gerçekleştirdi.

Yaşlılık ve yaşlı sağlığı konularında farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye'de her yıl 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan 'Yaşlılara Saygı Haftası' nedeniyle Türk Kızılay Ünye Şubesi Kadın Kolları tarafından Sofutepesi Mahallesi'nde bulunan yaşlılar ziyaret edildi. Başkan Zeynep Gürel ve yönetimi tarafından yapılan ziyarette, yaşlı büyüklere çeşitli hediyeler verilirken, ev ve bahçe işlerinde yardım edildi.

"Onlar yolumuza ışık tutan kıymetlilerimiz"

Hayatlarının her dönüm noktasında yaşadıkları doğru tecrübelerin asıl kaynaklarından biriside büyüklerin yönlendirmeleri sayesinde olduğunu söyleyen Ünye Kızılay Kadın Kolları Başkanı Zeynep Gürel, "18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası olması nedeniyle biz de ilçemizde yaşayan büyüklerimize nezaket ziyaretlerinde bulunduk. Onların dualarını alabilmek ve gönüllerine girebilmek adına kendileriyle sohbet ettik. Biliyorsunuz ki bize hayatı öğreten değerli büyüklerimizin her zaman dualarına ihtiyacımız var. Çünkü onlar tecrübeleriyle yolumuza ışık tutan kıymetlilerimizdir. Büyüklerimizi özellikle yalnız ve yaşlı olan büyüklerimizi daima ziyaret edelim. Onların günlerini bir güne değil, ömrümüzden yettiğince ziyaretlerine devam edelim. Hayatımızın her dönüm noktasında yaşadığımız doğru tecrübelerimizin asıl kaynaklarından biriside büyüklerimizin yönlendirmeleri sayesindedir. Çünkü biz babadan veya büyüklerimizden güzel gördüğümüz her şeyi yarın çocuklarımıza anlatacağız" dedi.

Yaşlı vatandaşlar unutulmadı
Yaşlı vatandaşlar unutulmadı
Yaşlı vatandaşlar unutulmadı
Yaşlı vatandaşlar unutulmadı
Yaşlı vatandaşlar unutulmadı
Yaşlı vatandaşlar unutulmadı

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Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yaşlı vatandaşlar unutulmadı - Son Dakika


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