 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yaşlı ve Engelli Aylıklarında Yüzde 50'ye Yakın Artış - Son Dakika
Üye Girişi

Yaşlı ve Engelli Aylıklarında Yüzde 50'ye Yakın Artış

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarıyla birlikte evde bakım yardımı ile sosyal ve ekonomik destek ödemelerinde yüzde 50'ye yakın artışa gidildiğini açıkladı. Göktaş, yeni düzenlemelerle düşük gelirli birey ve ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda desteklendiğini belirtti. Ayrıca, Evde Bakım Yardımı ve Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetlerinde de artış yapıldığı ifade edildi.

Yaşlı ve Engelli Aylıklarında Yüzde 50\'ye Yakın Artış
15.01.2024 - 09:43,
Abone Ol

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarıyla birlikte evde bakım yardımı ile sosyal ve ekonomik destek ödemelerinde yüzde 50'ye yakın artışa gidildiğini açıkladı.

Göktaş, yaptığı açıklamada, ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki ücretlerde düzenlemeye gidildiğini belirtti.

"Türkiye Yüzyılı"nda tüm toplumu hedefleyen sosyal hizmet ve yardımların kapasitesini ve hizmetlerini iyileştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Bakan Göktaş, yeni hizmet modelleri ve alanları geliştirmeye, ortaya çıkacak yeni zorluklara ve risklere çözümler üretmeye devam edeceklerini bildirdi.

Uygulanan sosyal hizmet modelleriyle düşük gelirli birey ve ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda desteklendiğini belirten Göktaş, "Sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışlarla birlikte yaşlı aylığını 2 bin 348 liradan 3 bin 504 liraya yükseltiyoruz. Buna ek olarak yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlarımızın aylıklarını 1874 liradan 2 bin 797 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylıklarını da 2 bin 811 liradan 4 bin 196 liraya çıkartıyoruz" diye konuştu.

Bakan Göktaş, 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığının da 1.874 liradan 2 bin 797 TL'ye yükseldiğini ifade etti.

Geçen sene 116,2 milyar lira "Evde Bakım Yardımı"

Engellilerin kendi sosyal çevrelerinden ayrılmadan, aileleri ve yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasının ve güçlenmesinin önemine vurgu yapan Göktaş, bu kapsamda Evde Bakım Yardımı uygulamasını hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Geçen sene toplam 116,2 milyar lira "Evde Bakım Yardımı" yaptıklarını dile getiren Bakan Göktaş, "Aylık ortalama 560 bin engelli vatandaşımıza Evde Bakım Yardımı yapıyoruz. Bu yılın ocak-temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımı'nı 5 bin 97 liradan 7 bin 608 liraya çıkardık" dedi.

Çocukların, öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesini esas aldıklarını vurgulayan Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunduklarını belirtti.

SED'e yönelik ekonomik destek tutarlarında da düzenlemeye gidildiğini vurgulayan Göktaş, "SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarını ortalama 3 bin 571 liradan 5 bin 330 liraya yükselttik. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması da 5 bin 705 liradan 8 bin 895 liraya çıkartıyoruz" diye konuştu.

"Hiçbir ayrım yok"

Bireyin, ailenin ve toplumsal değerlerin korunmasına, güçlendirilmesine ve geliştirilmesine yönelik bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri uygulamaya devam edeceklerini dile getiren Göktaş, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz. Dezavantajlı durumdaki bireyleri çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile destekliyoruz. Yapılan yeni düzenleme sonrasında şubat ayından itibaren sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız." - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Yüzyılı, Memur, Engelliler, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yaşlı ve Engelli Aylıklarında Yüzde 50'ye Yakın Artış - Son Dakika


09:55
Beşiktaş'tan benzeri görülmemiş itiraz! Galibiyet golünü atan futbolcu kadın mı erkek mi? Beşiktaş'tan benzeri görülmemiş itiraz! Galibiyet golünü atan futbolcu kadın mı erkek mi?
09:54
MİT'ten bir nokta operasyon daha! Terör örgütünün sözde sorumlusu Hülya Mercen öldürüldü MİT'ten bir nokta operasyon daha! Terör örgütünün sözde sorumlusu Hülya Mercen öldürüldü
09:31
Ayasofya Camii'nde yeni dönem bugün başlıyor! Turistlerden 25 euro alınacak Ayasofya Camii'nde yeni dönem bugün başlıyor! Turistlerden 25 euro alınacak
09:11
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'yi tarihi zaferin eşiğinde görüyor: Aston Villa ile final oynar Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'yi tarihi zaferin eşiğinde görüyor: Aston Villa ile final oynar
09:06
81 ilden görüntü yağdı! Türkiye'de tüm okullarda şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu 81 ilden görüntü yağdı! Türkiye'de tüm okullarda şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu
09:05
3391 Kilometre filminden gişe başarısı! İki günde binlerce seyirciye ulaştı 3391 Kilometre filminden gişe başarısı! İki günde binlerce seyirciye ulaştı
09:00
İstanbul'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı İstanbul'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı
08:46
Şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapan 170 şüpheli tespit edildi! 133'ü yurt dışında, 18'i yakalandı Şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapan 170 şüpheli tespit edildi! 133'ü yurt dışında, 18'i yakalandı

Son Dakika
09:55 Beşiktaş'tan benzeri görülmemiş itiraz! Galibiyet golünü atan futbolcu kadın mı erkek mi?
09:54 MİT'ten bir nokta operasyon daha! Terör örgütünün sözde sorumlusu Hülya Mercen öldürüldü
09:31 Ayasofya Camii'nde yeni dönem bugün başlıyor! Turistlerden 25 euro alınacak
09:11 Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'yi tarihi zaferin eşiğinde görüyor: Aston Villa ile final oynar
09:06 81 ilden görüntü yağdı! Türkiye'de tüm okullarda şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu
09:05 3391 Kilometre filminden gişe başarısı! İki günde binlerce seyirciye ulaştı
09:00 İstanbul'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı
08:46 Şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapan 170 şüpheli tespit edildi! 133'ü yurt dışında, 18'i yakalandı
08:33 Antalyaspor'un gözaltına alınan İsrailli futbolcusu Jehezkel'e tepkiler çığ gibi: Siyonist köpek defol
08:18 Şehit kızı Nazlı Hilal Yalman'ın evinde çıkan yangında can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 10:23:30. #1.13#
SON DAKİKA: Yaşlı ve Engelli Aylıklarında Yüzde 50'ye Yakın Artış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement