Yaşlılar Haftası\'nda Anlamlı Mesaj

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karademir, "Yaşlılarımız, bizim için yaşayan bir çınardır. Geçmişten geleceğe köprü kuran bireylerdir" dedi.

MAGİNDER Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karademir, 24- 27 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılar Haftası dolayısıyla düzenlenen bir dizi etkinliğe katıldı. Kerem Şaheser Anaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan etkinlikte konuşan Karademir, yaşlıların geçmişten gelen tecrübeleriyle geleceğe ışık tuttuklarını belirterek, "Yaşlılarımız, bizim için yaşayan bir çınardır. Geçmişten geleceğe köprü kuran bireylerdir" dedi.

Yaşlıların deneyimlerinin genç nesiller için büyük bir değer taşıdığını ifade eden Karademir, ayrıca yaşlılara her zaman saygı gösterilmesi gerektiğini ve mutluluklarını en güzel şekilde yansıtmak gerektiğini vurguladı. Karademir, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, "Güvenin Bakım Merkezi'ne, yönetim kuruluna ve tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Hep birlikte yaşlılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Karademir, etkinliğe katkı sağlayan Kerem Şaheser Anaokulu ve diğer yönetim kurulu üyelerine de minnettarlığını dile getirdi. - MALATYA