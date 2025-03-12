Yaşlılar, Hz. Muhammed'in Mukaddes Emanetlerini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Yerel

Yaşlılar, Hz. Muhammed'in Mukaddes Emanetlerini Ziyaret Etti

Yaşlılar, Hz. Muhammed\'in Mukaddes Emanetlerini Ziyaret Etti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği programda, YADEM'e kayıtlı 65 yaş üstü vatandaşlar, Hz. Muhammed'e ait kutsal emanetleri görme fırsatı buldu. Duygusal anların yaşandığı ziyarette yaşlılar, sakal-ı şerif, saç-ı şerif ve Kabe örtüsü gibi önemli eserleri inceledi.

12.03.2025 13:59  Güncelleme: 14:02
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Sakarya Büyükşehir'in Sakaryalılarla buluşturduğu Hz. Muhammed'in (S.A.V) Mukaddes Emanetleri, yaşlıların en büyük destekçisi olan YADEM aracılığıyla 65 yaş üstü vatandaşlar tarafından ziyaret edildi. Ziyaret esnasında duygusal anlar yaşayan misafirler, hayatlarında ilk kez bu emanetleri görme fırsatı buldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) ekipleri, 65 yaş üstü vatandaşın en büyük destekçisi, tutunduğu el, yaslandığı omuz oluyor. Gıdadan günlük öğüne, kültür ve sanattan spora ve egzersize, tarihi ve turistik geziden termal tatile kadar hayatın her alanında yaşlılara hizmet veren ve Türkiye'de örnek çalışmalara imza atan YADEM, son olarak duygusal bir ziyaret programı organize etti. Büyükşehir'in Sakaryalılarla buluşturduğu peygamberimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V) ait mukaddes emanetler ve kutsal parçaların bu kez ziyaretçisi YADEM'e kayıtlı yaşlılar oldu.

Ofis Sanat Merkezi'nde sergilenen mukaddes eserleri hayatlarında ilk kez görme fırsatı bulan yaşlılar sakal-ı şerif, saç-ı şerif, Kabe örtüsü ve daha birçok kıymetli eseri incelerken duygu dolu anlar yaşadı. Mukaddes parçaları tek tek yerinde inceleyen ve bu imkanı kendilerine manevi iklimin çok güçlü olduğu Ramazan ayında sunan Büyükşehir'e teşekkür eden yaşlılar YADEM'e yapılan her iş için minnettar olduğunu ifade etti. - SAKARYA

Kaynak: İHA

sakarya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yaşlılar, Hz. Muhammed'in Mukaddes Emanetlerini Ziyaret Etti - Son Dakika

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