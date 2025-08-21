Yaşlılara Dönük Çalıştay Denizli'de Yapıldı - Son Dakika
Yaşlılara Dönük Çalıştay Denizli'de Yapıldı

21.08.2025 11:14
Denizli'de düzenlenen çalıştayda yaşlıların sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Denizli'de yaşlıların sorunlarının çözümü amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yaşlılık Çalıştayı'na Vali Ömer Faruk Coşkun da katıldı.

Toplumsal hafızamızın taşıyıcısı olan yaşlıların yaşam kalitesini artırmak, karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek ve veriye dayalı, hak temelli yaşlanma politikalarını geliştirmek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Yaşlılık Şürası düzenlendi. Bu kapsamda, Denizli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde "İl Yaşlılık Çalıştayı" Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Çalıştay; akademisyenler, kamu kurum ve yerel yönetim temsilcileri, muhtarlar, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları (STK), gönüllüler ve kentte yaşayan yaşlıların katılımıyla gerçekleşti.

Çalıştayda; yaşlıların mevcut durumunun tespiti, sosyal, ekonomik ve sağlık alanındaki sorunların belirlenmesi, Denizli'ye özgü çözüm önerilerinin geliştirilmesi, iyi uygulama örneklerinin ortaya çıkarılması ve yaygınlaştırılması, yaşlılara yönelik sosyal hizmetlerin kalitesinin artırılması hedeflendi. Yaşlıların hayatlarını daha sağlıklı, huzurlu ve güven içinde sürdürebilmeleri için devletin tüm imkanlarıyla yanlarında olduklarını ifade eden Vali Ömer Faruk Coşkun, elde edilen görüş ve önerilerin Ekim ayında gerçekleştirilecek II. Yaşlılık Şürası'na önemli katkılar sunacağını belirtti.

Çalıştay sonunda ortaya çıkan bulgu ve öneriler, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Gününde yapılacak olan II. Yaşlılık Şürası'na temel oluşturacak ve yaşlılar için geliştirilecek politika ve hizmetlerin planlanmasında rehber niteliği taşıyacak. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

