Yaşlılara Kolay Sağlık Hizmeti

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80 yaş ve üzeri hastalara hizmet veren Sağlıklı Yaş Alma Merkezine kayıtlı hastalar sağlık hizmetlerine çok daha kolay ulaşıyor.

Sakarya'da, 80 yaş ve üzeri bireylerin sağlık hizmetlerine daha kolay erişim sağlaması için Sağlıklı Yaş Alma Merkezleri (YAŞAM) çalışmaları sürdürülüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde, yaşlı bireylerin evlerinde veya bulundukları yerde sağlık hizmeti alması, gerekli durumlarda tedavi organizasyonlarının yapılması amaçlanıyor. YAŞAM ekipleri, 80 yaş ve üzerindeki bireyleri evlerinde ziyaret ederek sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Hastanelerin Evde Sağlık Hizmetleri (ESH) birimlerinin de dahil olduğu bu süreçte, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Korucuk Kampüsü ile Yenikent Devlet Hastanesinde YAŞAM poliklinikleri hizmet veriyor.

SEAH Sağlıklı Yaş Alma Merkezleri Sorumlusu Geriatri Uzmanı Dr. Fatih Çelebi, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, 80 yaş üstü hastaların kayıt altına alınarak sağlık hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırıldığını, özellikle poliklinik hizmetleri ve ev ziyaretleriyle birebir takip edildiklerini belirtti. Dr. Çelebi, her hastanenin kendi bölgesindeki yaşlı bireylerle ilgili çalışmalar yaptığını ve bu çerçevede yaşlıların ihtiyaçlarının belirlendiğini ifade etti. Çelebi, "Ev ziyaretleri sırasında yaşlılarımızın ihtiyaçlarını tespit ediyor ve gerekli ihtiyaçlarını evlerinde karşılıyoruz. Ayrıca, gerektiğinde evden hastaneye veya hastaneden eve nakillerini organize ediyoruz. Poliklinik hizmetlerinin koordinasyonu ve öncelik sağlanması da hedeflerimiz arasında. Ekibimizde ben dahil iki gerontolog, bir psikolog, bir fizyoterapist ve bir diyetisyen bulunuyor. Korucuk YAŞAM ekibi olarak, Ekim 2023'ten bu yana 337 hastamıza ulaştık. Sakarya genelinde hedefimiz, diğer hastanelerin de entegre olmasıyla 20 bin kişiye ulaşmak" diye konuştu.

YAŞAM ekipleri, bir yıl içinde toplamda 4 bin 305 bireyle iletişim kurarken, 2 bin 757 hasta evlerinde ziyaret edildi. Ayrıca, 257 hastaya uzaktan sağlık hizmeti sunuldu. Sakarya genelindeki 13 hastanede poliklinik hizmetleri ve mobil ekiplerle YAŞAM çalışmaları devam ediyor. - SAKARYA