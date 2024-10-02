Yaşlılara Şefkat ve Huzur Vurgusu

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Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, ile Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu belediye bünyesindeki Kışla Emekli Kütüphanesi'nde vatandaşlarla buluştu.

Yüreğir'in yaşlı dostu bir ilçe olması için özveriyle çalıştıklarını belirten Başkan Demirçalı, ömürlerinin büyük bir bölümünü vatanına ve milletine hizmet ederek geçiren ve kazandıkları hayat tecrübeleriyle yeni kuşaklara yol gösteren büyüklerimizin, hayatlarının bu döneminde bekledikleri ilgi, şefkat ve huzuru fazlasıyla hak ettiklerini söyledi.

Bu milletin, değerli büyüklerimizi asla bir yük olarak görmeyen, aksine, onların varlıklarından mutluluk duyan, onlara hak ettikleri ilgi, saygı ve hürmeti gösteren bir kültür ve geleneğe mensup olduğunu vurgulayan Başkan Demirçalı, "Bu insanlar gençliğini, onlarca yılını bu ülke için vermişler. Bundan sonraki süreçte de biz onların değerli kardeşleri ve evlatları olarak kalan yaşamları süresince daha onurlu bir insan, daha keyifli, mutlu bir yurttaş olmalarını bizlerin tesis etmesi lazım. Bizlerin büyüyüp yetişmemizde bin bir emek sarf eden anne ve babamız başta olmak üzere tüm yaşlılarımızın bizlerden en büyük beklentisi olan sevgi ve saygımızı her fırsatta onlara gösterip bu güzel duyguları ileriki nesillerimize aktararak devam ettirmek temel görevimizdir" dedi.

Başkan Demirçalı, emekli ve yaşlıların daha güzel bir yaşam sürebilmeleri için çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu ise "Yaşlılarımız, dünden bugüne kültürümüzü, değerlerimizi, örf ve adetlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır. Unutulmamalıdır ki, her genç insan, bir yaşlı adayıdır. Hayatımızı bu gerçeği göz önünde bulundurarak yaşamalıyız" diye konuştu.

Mahalle sakini yaşlılarla bir süre sohbet eden Başkan Demirçalı ve Kaymakam Aksu ziyaretin ardından toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. - ADANA