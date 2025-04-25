Yatağan\'da İçme Suyu Hattı Çalışmalarında İlerleme Kaydedildi

MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Yatağan'ın Turgut ve Yeşilbağcılar Mahallelerine ilave su sağlamak amacıyla başlatılan 9 bin 815 metre içme suyu hat çalışmasının 8 bin metrelik kısmı tamamlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından içme suyu eksiklerinin giderilmesi amacıyla yapılan ilave su sağlama çalışmaları devam sürüyor. Ekipler Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın yaz aylarında yaşanabilecek su sıkıntılarının en aza indirilmesi talimatı üzerine kentin farklı noktalarında çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

28 milyonluk yatırım tamamlanıyor

28 Milyon 382 Bin TL yatırımla hayata geçirilen proje kapsamında Yatağan'ın en önemli su kaynağı olan Dipsiz'den Turgut ve Yeşilbağcılar mahallerine ilave su sağlanıyor. Çalışma kapsamında Dipsiz'den saniyede 22 litre içme suyu alınarak bu suyun 14 litresi Turgut Mahallesine 8 litresi Yeşilbağcılar Mahallesinin mevcut içmesuyu depolarına iletilecek. İki mahallenin su sorunu tamamen ortadan kaldıracak olan çalışma kapsamında bölgeye yapılması planlanan 9 bin 815 metrelik hat çalışmasının 8 bin metrelik kısmı tamamlandı. Kalan hattın en kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulması planlanırken çalışmalar sırasında bozulacak üst yapı için de 5 bin metrekarelik çalışma gerçekleştirilecek. - MUĞLA