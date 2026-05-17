Yörükler Yatağan\'da buluştu

Muğla'nın Yatağan ilçesinde bu yıl ikinci kez düzenlenen Geleneksel Yörük Toyu, Yatağan Orman Kavşak Depo Sahası'nda yoğun katılımla gerçekleştirilirken, gün boyu süren etkinlikte Yörük kültürü tüm renkleriyle yaşatılırdı.

Bölgenin köklü kültürel mirasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla organize edilen etkinlik, Yörük göçünün temsili canlandırılmasıyla başladı. Toy boyunca ata oyunları, halk oyunları gösterileri, geleneksel gelin alma töreni, konserler ve çeşitli yarışmalar büyük ilgi gördü. Etkinlikte Yatağan Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu'nun yanı sıra ASFAD Halk Oyunları ekibi ile Milas ve Bodrum Yörük Obaları dernekleri sahne aldı. Çevre ilçe ve illerden gelen çok sayıda Yörük obası derneği de etkinliğe katılarak toy alanına renk kattı.

Program kapsamında düzenlenen oğlak güzellik yarışması vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, mahalli sanatçıların performansları da beğeni topladı. Sanatçılar Mehmet Topçuoğlu, İsmail Uzunoğlu, Fatoş Kadıoğlu, Kemal Özgün ve Selçuk Girgin sahne aldı. Toy alanında aileleriyle birlikte piknik yapan vatandaşlar, gün boyunca hem geleneksel kültürü yakından tanıma fırsatı buldu hem de çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilen Geleneksel Yörük Toyu, vatandaşların yoğun ilgisi ve renkli görüntüler eşliğinde sona erdi.

Toy'a Yatağan Kaymakamı Turgay İlhan, Yatağan Cumhuriyet Başsavcısı Baki Bozkaya, Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, Yörük Obaları Derneği Başkanı Bekir Sürücü, siyasi parti başkanları, ilçe kurum ve daire amirleri, STK başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. - MUĞLA