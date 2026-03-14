Yatağan'da Yangın Soruşturmasında 4 Tutuklama

(MUĞLA) - Haber: Esma TURAN

Muğla'nın Yatağan ilçesinde yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangınla ilgili yürütülen soruşturmada 4 şüpheli tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 5 Mart'ta Yatağan ilçesine bağlı Turgut Mahallesi'nde meydana geldi. Asım Kasap ile eşi Nazire Kasap'ın yaşadığı ahşap evde çıkan yangında Nazire Kasap olay yerinde, ağır yaralanan Asım Kasap ise kaldırıldığı Yatağan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından JASAT ekiplerince yürütülen soruşturmada yangının doğal nedenlerle çıkmadığı belirlenmiş, maktullerin torunu Busenaz Karademir ile eşi Kürşat Karademir yurt dışına çıkmak üzere bulundukları İstanbul Havalimanı'nda yakalanmıştı. Soruşturma kapsamında Ümit Kasap, Selda Kasap, Emre Gümüştekin ve Uğur Karahan da gözaltına alınmıştı.

Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 5 Mart'ta Turgut Mahallesi'nde çıkan yangında hayatını kaybeden Asım Kasap (87) ve eşi Nazire Kasap'ın (76) ölümüne ilişkin gözaltına alınan 6 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Şüpheliler 13 Mart'ta sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti.

Savcılık tarafından şüphelilerden çiftin torunu Busenaz Karademir ile eşi Kürşat Karademir ve Uğur Karahan ile Emre Gümüştekin tutuklama talebiyle, Ü. K. ile S. K. ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, Busenaz Karademir, Kürşat Karademir, Uğur Karahan ve Emre Gümüştekin'in tutuklanmasına karar verdi. Ü. K. ile S. K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden Busenaz K. ile Kürşat K.'nın suçlarını itiraf ettiği ve yangını çıkardıkları evde yer gösterme yaptıkları öğrenilmişti. Ayrıca şüphelilerin evden çaldıkları bir miktar altını bozdurarak dolar aldıkları ve paranın güvenlik güçlerince ele geçirildiği belirtilmişti. Soruşturma kapsamında incelenen kamera kayıtlarında da şüpheli çiftin olaydan kısa süre önce bir akaryakıt istasyonundan pet şişeyle benzin aldığı tespit edilmişti.