Yatağan'da Yangın Soruşturmasında 4 Tutuklama

14.03.2026 09:38
Muğla'nın Yatağan ilçesindeki yangında ölen yaşlı çiftle ilgili 4 şüpheli tutuklandı, 2 serbest.

(MUĞLA) - Haber: Esma TURAN

Muğla'nın Yatağan ilçesinde yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangınla ilgili yürütülen soruşturmada 4 şüpheli tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 5 Mart'ta Yatağan ilçesine bağlı Turgut Mahallesi'nde meydana geldi. Asım Kasap ile eşi Nazire Kasap'ın yaşadığı ahşap evde çıkan yangında Nazire Kasap olay yerinde, ağır yaralanan Asım Kasap ise kaldırıldığı Yatağan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından JASAT ekiplerince yürütülen soruşturmada yangının doğal nedenlerle çıkmadığı belirlenmiş, maktullerin torunu Busenaz Karademir ile eşi Kürşat Karademir yurt dışına çıkmak üzere bulundukları İstanbul Havalimanı'nda yakalanmıştı. Soruşturma kapsamında Ümit Kasap, Selda Kasap, Emre Gümüştekin ve Uğur Karahan da gözaltına alınmıştı.

Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 5 Mart'ta Turgut Mahallesi'nde çıkan yangında hayatını kaybeden Asım Kasap (87) ve eşi Nazire Kasap'ın (76) ölümüne ilişkin gözaltına alınan 6 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Şüpheliler 13 Mart'ta sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti.

Savcılık tarafından şüphelilerden çiftin torunu Busenaz Karademir ile eşi Kürşat Karademir ve Uğur Karahan ile Emre Gümüştekin tutuklama talebiyle, Ü. K. ile S. K. ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, Busenaz Karademir, Kürşat Karademir, Uğur Karahan ve Emre Gümüştekin'in tutuklanmasına karar verdi. Ü. K. ile S. K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden Busenaz K. ile Kürşat K.'nın suçlarını itiraf ettiği ve yangını çıkardıkları evde yer gösterme yaptıkları öğrenilmişti. Ayrıca şüphelilerin evden çaldıkları bir miktar altını bozdurarak dolar aldıkları ve paranın güvenlik güçlerince ele geçirildiği belirtilmişti. Soruşturma kapsamında incelenen kamera kayıtlarında da şüpheli çiftin olaydan kısa süre önce bir akaryakıt istasyonundan pet şişeyle benzin aldığı tespit edilmişti.

Kaynak: ANKA

Sadettin Saran’dan Galatasaray’a olay sözler Sadettin Saran'dan Galatasaray'a olay sözler
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
Mourinho’ya şok üstüne şok Şov yapmanın bedeli ağır oldu Mourinho'ya şok üstüne şok! Şov yapmanın bedeli ağır oldu
İran medyasında çıkan habere bakın: İki ülkenin bayrağıyla servis edildi İran medyasında çıkan habere bakın: İki ülkenin bayrağıyla servis edildi
SGK’dan ’Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi’ iddiasına yanıt SGK'dan 'Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi' iddiasına yanıt

08:44
İlber Ortaylı’nın ailesinden anlamlı istek Cenazeye geleceklere bir çağrıları var
İlber Ortaylı'nın ailesinden anlamlı istek! Cenazeye geleceklere bir çağrıları var
08:33
Kara operasyonunun ilk sinyali 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı
Kara operasyonunun ilk sinyali! 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı
08:09
İsrailli yetkililerin evleri vuruldu, alevler geceyi aydınlattı
İsrailli yetkililerin evleri vuruldu, alevler geceyi aydınlattı
08:09
Sıcak hava balonu faciası Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü
Sıcak hava balonu faciası! Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü
07:45
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama
İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama
07:06
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
