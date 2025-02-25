Yavaş ve İmamoğlu, Özdağ'ın Ann?sini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Yavaş ve İmamoğlu, Özdağ'ın Ann?sini Ziyaret Etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın annesi Gönül Özdağ'a Ankara'daki evinde ziyaret gerçekleştirdi. Yavaş, Özdağ'ın tahliye edilmesi gerektiğini vurguladı.

25.02.2025 22:06
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ABB Başkanı Yavaş ve İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Özdağ'ın annesine ziyaret

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın annesi Gönül Özdağ'a ziyarette bulundu.

ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın annesi Gönül Özdağ'ı Ankara'daki evinde ziyaret etti. Ziyarete Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu ve Zafer Partisi üyeleri de katıldı. Ziyaretin ardından basın açıklaması gerçekleştirildi.

"Bu tür uygulamaların iktidara da zarar verdiğini düşünüyoruz"

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan ABB Başkanı Yavaş, "Daha önce Ümit Özdağ'ı cezaevinde ziyaret etme fırsatı bulmuştum. Bugün de annesine geçmiş olsun dileklerimizi iletmek için buradayız. Bizim beklentimiz, tutukluluğun bir tedbir niteliğinde olması ve delilleri karartma imkanı olmaması nedeniyle Özdağ'ın tahliye edilmesi yönünde. Bu tür uygulamaların iktidara da zarar verdiğini düşünüyoruz. Haksız bir tutuklama olduğuna şüphemiz yok. En kısa sürede tahliye edilerek ailesinin ve partisinin başına dönmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.

"Asla partide bölünmüşlük, ayrışma olmayacak"

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan ön seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Yavaş, "Ön seçim yapılacak. Asla partide bölünmüşlük, ayrışma olmayacak. Seçime katılmayacağım ama desteklerimiz her zaman olacak. Güzel günler hepimizi bekliyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yavaş ve İmamoğlu, Özdağ'ın Ann?sini Ziyaret Etti - Son Dakika

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