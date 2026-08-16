Yavru Kedi, Otomobil Motorundan Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yavru Kedi, Otomobil Motorundan Kurtarıldı

Yavru Kedi, Otomobil Motorundan Kurtarıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'dan gelen ailenin otomobilinin motoru içinde sıkışan yavru kedi, Bolu'da kurtarıldı.

Fransa'dan yola çıkan ailenin otomobilinin motor bölümüne Yunanistan'da girdiği değerlendirilen yavru kedi, Bolu'nun Gerede ilçesinde saatler süren çalışmayla kurtarıldı.

Fransa'dan yola çıkan Gürcü aile, Yunanistan üzerinden Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra Bolu'nun Gerede ilçesinde mola verdi. Aynı tesiste Sinop'tan İstanbul'a giden Hatice Meryem Ceyhun ile eşi İsmail Hakkı Ceyhun da dinlenmek için durdu. Ceyhun çifti, Gürcü aileye ait otomobilin kaputunun altından kedi sesi geldiğini fark etti. Durumu araç sahiplerine bildiren çift, Gürcü aileden, kedi sesini Yunanistan'dan bu yana duydukları yanıtını aldı. Hatice Meryem Ceyhun'un ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilin motor bölümünde sıkışan yavru kediyi bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Uzun süren çalışmaya rağmen aracın motor yapısı nedeniyle yavru kediye ulaşılamadı. Kedinin çıkarılabilmesi için motorun alt bölümündeki bazı parçaların sökülmesi gerektiği belirlendi.

Oto tamircisi ekipmanlarını getirerek kediyi kurtardı

Bu sırada olay yerinden geçen ve Gerede'de oto tamirciliği yapan Hakkı Akgün, çalışmayı fark ederek durumu sordu. Yavru kedinin motor bölümünde sıkıştığını öğrenen Akgün, iş yerine giderek gerekli ekipmanları getirdi. Akgün'ün de katıldığı ve saatler süren çalışmanın ardından yavru kedi bulunduğu yerden çıkarıldı. Motor yağına bulandığı görülen kedinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Hatice Meryem Ceyhun ile İsmail Hakkı Ceyhun, kurtarılan yavru kediyi sahiplenerek İstanbul'a götürdü. Çift, kediyi temizledikten sonra veteriner hekime götürerek aşılarını yaptırdı ve bakımını üstlendi.

Kaynak: İHA

Hayvanlar, Fransa, Yerel, kedi, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yavru Kedi, Otomobil Motorundan Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki gündür evde kapalı Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor
Op. Dr. Özlem Gültekin Son Yolculuğuna Ugurlandı Op. Dr. Özlem Gültekin Son Yolculuğuna Ugurlandı
2 gol yedi ama maça damga vurdu Herkes Marcos Felipe’yi konuşuyor 2 gol yedi ama maça damga vurdu! Herkes Marcos Felipe'yi konuşuyor
Trabzon’da Hacıosmanoğlu depremi Lige katılmayacaklar Trabzon'da Hacıosmanoğlu depremi! Lige katılmayacaklar
Kanye West’in dünyası Kazakistan’da söndü Kanye West'in dünyası Kazakistan'da söndü
Kırmızı bültenle aranan örgüt lideri, tüm engellemelere rağmen Türkiye’ye getirildi Kırmızı bültenle aranan örgüt lideri, tüm engellemelere rağmen Türkiye'ye getirildi

16:29
Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı Tribün eşkıyası hakkında karar
Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı! Tribün eşkıyası hakkında karar
16:14
Alihan Kuriş’in lideri olduğu Süleymancılar’ın Köln’de inşa ettiği dev tesis görüntülendi
Alihan Kuriş'in lideri olduğu Süleymancılar'ın Köln'de inşa ettiği dev tesis görüntülendi
15:46
Yasa çıktı, Karayılan yetinmedi Öcalan’ın bile istemediği şartı öne sürdü
Yasa çıktı, Karayılan yetinmedi! Öcalan'ın bile istemediği şartı öne sürdü
15:18
SMS hatırlatmaları rekor getirdi: Bakan Şimşek bizzat teşekkür etti
SMS hatırlatmaları rekor getirdi: Bakan Şimşek bizzat teşekkür etti
14:36
Tutuklanan Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’tan günler sonra ilk görüntü
Tutuklanan Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'tan günler sonra ilk görüntü
14:31
Viyadükte ölü bulunan uzman doktor Erkut Karaca son yolculuğuna uğurlandı
Viyadükte ölü bulunan uzman doktor Erkut Karaca son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2026 19:16:52. #7.13#
SON DAKİKA: Yavru Kedi, Otomobil Motorundan Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.