Bayburt'ta yuvasına dönemeyen yavru leylek ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika
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Bayburt'ta yuvasına dönemeyen yavru leylek ekipleri harekete geçirdi

Bayburt\'ta yuvasına dönemeyen yavru leylek ekipleri harekete geçirdi
19.07.2026 09:33  Güncelleme: 09:34
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Bayburt'un Arpalı beldesinde Leylekli Camii'nin kubbesindeki yuvadan inen yavru leylek geri dönemedi. Belediye ekipleri müdahale etmek isterken ürken leylek uçarak yakındaki bir çatıya kondu. Yavrunun yuvasına dönmesi için takip sürüyor.

Bayburt'un Arpalı beldesinde cami kubbesindeki yuvasından inen ve bir daha geri dönemeyen yavru leylek için belediye ekipleri harekete geçti. Ekiplerin müdahalesi sırasında ürken yavru leylek, uçarak yakınlardaki bir evin çatısına kondu.

Beldede bulunan Leylekli Camii'nin kubbesindeki yuvadan inen yavru leyleklerden biri, yuvasına geri dönemedi. Yaklaşık 3-4 gün boyunca kubbe çevresinde dolanan yavru leyleğin yuvaya çıkamadığını fark eden belde sakinleri, durumu Arpalı Belediyesine bildirerek yardım istedi.

Ekipleri görünce havalandı

İhbar üzerine cami önüne gelen belediye ekipleri, yavru leyleği güvenli bir şekilde yakalayıp yeniden yuvasına yerleştirmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi esnasında tehlike algılayan ve aniden cesaretlenen yavru leylek, kanat kaslarını son sınırına kadar zorlayarak yakındaki bir çatıya uçtu.

Çatıda tek başına beklemeye başlayan yavru leyleğin yuvasına dönmesi için durumun belediye ekipleri ve belde sakinleri tarafından takip edildiği öğrenildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'ta yuvasına dönemeyen yavru leylek ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika

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