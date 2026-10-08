Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek hattın ilk teklifleri 14 Ekim'de alınacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, " Gebze'den başlayıp Halkalı'ya kadar uzanacak olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden de geçecek 120 kilometrelik, çift hatlı demiryolunun 14 Ekim'de ilk tekliflerini almış olacağız. Yaklaşık 6 milyar dolarlık bir proje. Önümüzdeki sene bu projeye başlamış olacağız" dedi. Bakan Uraloğlu ayrıca, İstanbul Havalimanı'nda pist sayısının ilerleyen dönemde 9'a çıkarılacağını ve yıllık yolcu hedefinin 200 milyon olduğunu kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi" kapsamındaki özel oturumda soruları yanıtladı. Yakın coğrafyadaki savaşların bir an önce bitmesini beklediklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Bazı krizlerden daha da güçlenme imkanına sahip oluyorsunuz. Ticaret yolları tarihin her döneminde savaşların göbeğinde olmuştur. Bunları ön görerek alternatiflerimiz güçlendirmeye gayret ettik. Kalkınma Yolu projesini bitirmiş olsaydık Hürmüz Boğazı dünyanın gündeme bu kadar şiddetli gelmemiş olurdu. Biz burda mutlaka sadece kriz zamanlarında değil normal zamanlarda da alternatif ulaşım sistemlerini ortaya koymamız gerekir. Bu konuda da gayret ediyoruz. İnşallah bu gayretlerin sonucunda da daha istikrarlı bir Türkiye ve dünyaya katkı sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Kalkınma Yolu Projesi'nde son duruma ilişkin de konuşan Bakan Uraloğlu, "Kalkınma yolu bütün Irak'ı bin 200 kilometrelik hatla kateden ilk etapta demiryolu sonrasında otoyolla beraber donatmayı düşündüğümüz bir güzergah. Irak ve Türkiye olarak geçtiğimiz aylarda bir anlaşma imzaladık. Bu anlaşmayla birlikte biz bunu ete kemiğe büründürmüş olduk. Petrol karşılığında bu hattın Türk müteahhitleri tarafından yapılması için Irak hükümeti ile anlaşma yaptık. Görüşmelerimize devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta üst seviyede bir heyetimiz yine oradaydı. Irak meclisinden geçmesi gereken bir durum var. Bu sene orada başlarız diye ümit ediyoruz. Süreci doğru yönettiğimizde 4-5 senede bir iştir" diye konuştu.

Uzak Doğu'dan Avrupa'ya giden birkaç tane koridor olduğunu bunların en kıymetlisinin de Orta Koridor olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, "Bakü Tiflis Karsın alternatifi olarak Zengezur'u hayata geçireceğiz. Orda çalışmalarımız var. Ülkemizde de Kars ile Sivas arasını iyileştirmemiz gerekecek. Bu koridor bütün şartlarda işleyebilecek bir koridor. Emisyonların en hızlı azaltılabileceği sektör demiryolları. Bu demiryolları bizim için kıymetli. Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye ve Türkiye olarak modern Hicaz Demiryolu'nu hayata geçirmek için anlaşma yaptık. Türkiye tarafında bir eksiğimiz yok. Ürdün ve Suriye tarafında eksiklikler var onun üzerinde de çalışıyoruz" diye konuştu.

"Önümüzdeki sene bu projeye başlamış olacağız"

İstanbul'dan İzmir'e yaptıkları otoyolun bitmesinin ardından etrafında 12 tane organize sanayi bölgesi kurulduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, "Bunlar aslında gelişme koridorudur da. İstanbul'da boğaz geçişi kıymetli. Marmaray'da 300 tren seferiyle 600-700 bin kişi taşıyoruz. Gebze'den başlayıp Halkalı'ya kadar uzanacak olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden de geçecek 120 kilometrelik, çift hatlı demiryolunun 14 Ekim'de ilk tekliflerini almış olacağız. Yaklaşık 6 milyar dolarlık bir proje. Önümüzdeki sene bu projeye başlamış olacağız" diye konuştu.

Yap-işlet devret projeleriyle ilgili de konuşan Bakan Uraloğlu, "Türkiye'de büyüklü küçüklü 70'in üzerinde ulaştırma projesi var. İstanbul Havalimanı da dahil olmak üzere, biz bu projelere 51 milyar dolar harcadık. Bugün yapalım dersek 92 milyar dolar. Karda mıyız zarar damıyız. Doğru işler yaptığımız için projelerimiz tartışılmıyor. Demek ki biz doğru işler yapmışız. Bugün sadece Osman Gazi Köprüsü'nde günlük ortalama 65 bin araç geçiyor. İzmir'e 3,5 saatte gidebiliyoruz. Garantiler noktasında nerdeyiz. Osman Gazi Köprüsü'nün garantisi 40 bin araç. Yaz aylarında 100 bine yaklaşıyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü 2028'de başta olmak üzere diğerlerini de devralmış olacağız" diye konuştu.

Demiryolu ağı konusunda Türkiye'nin hedeflerini açıklayan Bakan Uraloğlu, "Hedefimiz 2053'e geldiğimizde 28 bin 500 kilometre demiryolu ağına sahip olmak ve Türkiye'nin tamamını 48 saatte demiryolları ile gezebilir hale getirmek hedefimiz. Son zamanda demiryollarına karayollarından daha fazla ödenek ayırmaya başladık" ifadelerini kullandı.

Yerli elektrikli tren projesine ilişkin de konuşan Bakan Uraloğlu, yerli ve milli elektrikli treninin raylara indirildiğini, test çalışmalarına devam edildiğini söyledi.

Türkiye demiryolu ulaşımında kendi altyapısını kurduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, "250 kilometre test hızlarına çıkmış durumdayız. İkinci setin üretimine başladık. Yılbaşı itibariyle seri üretime başlamış olacağız" dedi.

"Hedefimiz yılda 200 milyon yolcu"

İstanbul Havalimanı'nın önemine değinen Bakan Uraloğlu, "Bugün 133 ülkede 355-356 noktaya uçabilen bir Türkiye var. İstanbul Havalimanı'nı yapmamış olsaydık Atatürk Havalimanı'ndan bu şekilde operasyon yürütme şansımız olmayacaktı. Hedefimiz geçen sene 84,5 milyon bu sene 87 milyonlarla kapatacağız. Burada hedefimiz 200 milyon yolcu yılda. İstanbul Havalmanı'nda 4. ana pistimizi açmış olduk. 2 tane de yardımcı pistimiz var. Dolayısıyla 6 tane pistimiz var orada. İlerleyen zamanda 2 tane daha ana pist 1 tane de yardımcı pist olmak üzere 9 pistli bir havalimanına dönüştürmüş olacağız. İlave terminaller yapacağız ilerleyen zamanlarda" diye konuştu.

45 milyon abonenin 5G'ye geçtiğini söyleyen Bakan Uraoğlu, "Neredeyse yüzde 50'lilere yaklaşmış durumdayız. Bakanlık olarak bunu bütün sektörlerde kullanmaya başladık. Geçiş dönemini yönetiyoruz. 2 yıl içerisinde de bütün Türkiye'yi kapsamış olacağız" ifadelerini kullandı.

"İstanbul'da 600 kilometre daha metro hattı ihtiyacı var"

İstanbul'daki ulaşım projelerine değinen Bakan Uraloğlu, "İstanbul'da hali hazırda 380 kilometre yapımları devam edenleri de bitmiş kabul edersek 400 kilometrelik raylı sistem hattı var. İstanbul'da 600 kilometre daha metro hattı ihtiyacı var" dedi.

2013 yılında başlayan bir süreçle beraber Türksat 6A uydusunu Türkiye'nin geliştirdiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, Türksat 7A'nın kasım ayı içerisinde sözleşmesini yaparak üretimine başlayacaklarını söyledi.