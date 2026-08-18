Ordu’da zabıta ekiplerinden kapalı caddelerde motosiklet ve bisiklet denetimi

Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, araç trafiğine kapalı caddelerde motosiklet ve bisiklet kullanan sürücülere yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde, kurallara uymayan 10 sürücüye idari para cezası uyguladı.

Ordu'da vatandaşların güvenli ve huzurlu şekilde vakit geçirebilmesi amacıyla denetimlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, yaya kullanımına ayrılan alanlarda motosiklet ve bisiklet kullanan sürücülere yönelik çalışma gerçekleştirdi. Altınordu ilçesindeki Sırrı Paşa ve İsmet Paşa caddelerinde polis ekipleriyle iş birliği içerisinde yapılan denetimlerde, motosiklet ve bisiklet sürücüleri kontrol edildi. Yayaların kullanımında bulunan veya yaya önceliğinin olduğu alanlarda araç kullanan sürücüler, kurallara uymaları konusunda uyarılarak araç yollarına yönlendirildi.

Denetimlerde yapılan uyarılara rağmen kurallara uymadığı tespit edilen 10 sürücüye ise idari para cezası uygulanırken, denetimlerin devam edeceği bildirildi.