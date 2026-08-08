Yaya Geçidinde Kazada Hayatını Kaybetti

Karabük'te yaya geçidinden geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden yaşlı adam son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak Caddesi Hürriyet Mahallesi'nde dün meydana gelen kazada, M.B. idaresindeki 67 FC 716 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Talat Yılmaz'a çarptı.

Kazada yaralanan Yılmaz, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede kafa travması geçirdiği belirlenen Yılmaz, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yılmaz için bugün 5000 Evler Elif Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Öğle vaktini müteakip kılınan cenaze namazında Yılmaz için dua edildi. Cenaze namazına Yılmaz'ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Yılmaz'ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanarak 5000 Evler Aile Mezarlığında toprağa verildi.