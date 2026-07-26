Yayaköy'de Geleneksel Hayır Etkinliği - Son Dakika
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Yayaköy'de Geleneksel Hayır Etkinliği

Yayaköy\'de Geleneksel Hayır Etkinliği
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Yayaköy köyünde 3 bin kişiyle geleneksel hayır etkinliği yapıldı, pilav ve aşure ikram edildi.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Yayaköy köyünde düzenlenen geleneksel köy hayrı 3 bin kişinin katılımıyla yapıldı.

Çan ilçesine bağlı Yayaköy köyünde düzenlenen geleneksel köy hayrı köy camiinde köy imam hatibi Yasin Şahin'in Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Mevlidi Şerif okunmasıyla başladı. Kılınan öğle namazının ardından köy meydanında hayra katılan 3 bin kişiye pilav, yoğurt ve aşure ikram edildi. Köy muhtarı Hasan Doğru, "Geleneksel köy hayrımıza katılan herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Hayır yemeğine İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, AK Parti ilçe Başkanı Murat Okan, CHP ilçe Başkanı İlhan Demiral, İYİ Parti İlçe Başkanı Sedat Dal, Anahtar Parti İlçe Başkanı Yüksel Güner, CHP İl Genel Meclis Üyeleri İsmail Ünal ve Ramazan Mesut Özyurt, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emin Görgün, Ziraat Odası Başkanı Hasan Şahin, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Orhan Olgun, Muhtarlar Derneği Başkanı Turgay Şahin, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

Kültür, Yerel, Son Dakika

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