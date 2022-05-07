'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulamasıyla sürücü ve yayaları bilgilendirdi - Son Dakika
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'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulamasıyla sürücü ve yayaları bilgilendirdi

07.05.2022 20:27

'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulamasıyla sürücü ve yayaları bilgilendirdi Bayburt'ta Kara yolu Trafik Haftası etkinlikleri dahilinde İçişleri Bakanlığı'nca 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulamasıyla jandarma ve polis ekipleri sürücü ve yayaları bilgilendirdi.

'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulamasıyla sürücü ve yayaları bilgilendirdi

BAYBURT - Bayburt'ta Kara yolu Trafik Haftası etkinlikleri dahilinde İçişleri Bakanlığı'nca 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulamasıyla jandarma ve polis ekipleri sürücü ve yayaları bilgilendirdi.

İçişleri Bakanlığı'nca, 81 il valiliğine '7-13 Mayıs Trafik Haftası' ile ilgili genelge gönderildi. Bu çerçevede Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde Kaymakam Mehmet Arsoy'un da katılımıyla jandarma ve polis ekiplerince kara yolunda denetim yapıldı.

Yapılan trafik uygulaması sırasında; 'Yayalar için 5 Adımda Güvenli Trafik' mottosu dahilinde, 'Bi Hareketine Bakar Hayat', 'Kemerinle Yol Ver Hayata', 'Kemerim Hep Aklımda Annem Hep Yanımda','Yayalar Kırmızı Çizgimiz' ve 'Trafikte Her Yıl Daha İyiye' mottolarıyla Trafik Güvenliği hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Trafik denetimi dron ile havadan görüntülendi.

'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulamasıyla sürücü ve yayaları bilgilendirdi
'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulamasıyla sürücü ve yayaları bilgilendirdi
'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulamasıyla sürücü ve yayaları bilgilendirdi
'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulamasıyla sürücü ve yayaları bilgilendirdi

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3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulamasıyla sürücü ve yayaları bilgilendirdi - Son Dakika


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