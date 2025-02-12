Erzincan'da gerçekleştirilen 31 Mart yerel seçimlerinin ardından bazı belde belediyelerin Erzincan merkez belediyesine bağlanması kararı alınmıştı.
Ancak Danıştay'ın kararıyla Yaylabaşı'nın, tekrar belde belediye statüsüne dönüştürülmesi kararı verildi.
Karar neticesinde Üzümlü Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Yaylabaşı Belde Belediyesine kayyum olarak atandı. - ERZİNCAN
Son Dakika › Yerel › Yaylabaşı Belde Belediyesi Yeniden Kuruldu - Son Dakika
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