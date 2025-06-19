Yaz Aylarında Su Tüketimi ve Güneş Koruması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Yaz Aylarında Su Tüketimi ve Güneş Koruması

19.06.2025 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dr. Yalçıntaş, sıcak havalarda bol su içmenin ve güneş çarpmasından korunmanın önemini vurguladı.

Yaz aylarında bol su tüketin

BURSA - Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Emre Yalçıntaş, sıcak havalarda su içmenin ve güneş çarpmasından korunmanın önemine dair açıklamalarda bulundu.

Sıcak havalarda bol su tüketmenin sağlığın korunması için alınacak basit ve etkili bir önlem olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Yalçıntaş, "Sıcaklıkların yoğun olduğu günlerde vücut terleme yoluyla sıvı kaybetmektedir. Eğer bu kayıp yeterli miktarda yerine konulmazsa; halsizlik, baş dönmesi, tansiyon düşüklüğü gibi başlayıp, bilinç bulanıklığına kadar varan ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Özellikle yaşlılar çocuklar, kronik hastalığı olanlar bu konuda çok daha dikkatli olmalıdır" dedi.

Günlük su ihtiyacının kişiden kişiye değişen bir durum olduğunu ve bir bireyin günde ortalama iki ya da iki buçuk litre su içmesi gerektiğinin bilgisini veren Yalçıntaş, "Bu miktar dış ortamdaki hava sıcaklığı, yapılan fiziksel aktivite, bireyin genel sağlık durumuna göre artabilir ancak bundan aşağısına düşmemelidir" şeklinde konuştu.

Güneşten mutlaka korunun

Bunun yanında yaz aylarında güneş çarpması vakalarının da sıklıkla karşılaşılan bir durum olduğunu vurgulayan Yalçıntaş, güneş çarpmalarının zamanında müdahale edilmediğinde hayati risk oluşturduğuna dikkat çekti. Özellikle güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında mümkünse dışarıda çıkmamasını öneren Yalçıntaş, "Vatandaşlarımızın bu saatlerde dışarıda olması gerekiyorsa mutlaka şapka, güneş gözlüğü, açık renkli ve bol kıyafetler tercih etmelidir. Açık alanda çalışmak zorunda olanlar ve tarım işçileri de bu saatlerde mümkün olduğunca gölgede kalmalı ve bol bol su molası vermelidir" diye konuştu.

Basit önlemlerle sağlığınızı koruyun

Eğer bir kişide yüksek ateş, bilinç bulanıklığı, baş ağrısı, kas krampları ve mide bulantısı gibi belirtiler varsa güneş çarpmasından şüphe edilmesi gerektiği üzerinde duran Yalçıntaş, "Bu durumda kişi serin bir ortama alınmalı, soğuk uygulamayla kişinin vücut sıcaklığı düşürülmeli ve kısa sürede bir sağlık kurumuna başvurmalıyız. Unutmayalım ki sıcak havalarda alınacak çok basit önlemlerle büyük sağlık sorunlarının önüne geçebiliriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Hastane, Sağlık, Yerel, Yaşam, Bursa, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yaz Aylarında Su Tüketimi ve Güneş Koruması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe ve Galatasaray 50 milyon euroluk yıldız için yarışa girdi Fenerbahçe ve Galatasaray 50 milyon euroluk yıldız için yarışa girdi
Hande Erçel ve Barış Arduç yine çok konuşuluyor Ateşli sahneler olay oldu Hande Erçel ve Barış Arduç yine çok konuşuluyor! Ateşli sahneler olay oldu
Süper Lig’in eski devinde yolsuzluk depremi Süper Lig'in eski devinde yolsuzluk depremi
Son şampiyondan Nico Williams bombası Son şampiyondan Nico Williams bombası
Caner Erkin’e büyük şok Caner Erkin'e büyük şok
Kate Middleton’ın Royal Ascot at yarışlarına katılmaması endişe yarattı Kate Middleton'ın Royal Ascot at yarışlarına katılmaması endişe yarattı
Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Çiğdem Tunç, 61 yaşında güzelliğiyle gözleri üzerine çekti Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Çiğdem Tunç, 61 yaşında güzelliğiyle gözleri üzerine çekti
Böyle baba olmaz olsun 4 aylık çocuğunu balkondan atmaya kalktı Böyle baba olmaz olsun! 4 aylık çocuğunu balkondan atmaya kalktı
Sivil polis, telefonunu çaldığını iddia ettiği kişiyi boğarak öldürdü Sivil polis, telefonunu çaldığını iddia ettiği kişiyi boğarak öldürdü
Merkez Bankası faizi sabit bıraktı Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
Cenazeyi evden çıkaramayınca vinç çağırdılar Cenazeyi evden çıkaramayınca vinç çağırdılar

08:44
Kremlin’den İsrail’e tarihi rest: Bunu yaparsanız Pandora’nın kutusu açılır
Kremlin'den İsrail'e tarihi rest: Bunu yaparsanız Pandora'nın kutusu açılır
08:22
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi
07:51
Avrupa ülkesi savaşta İran’dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor
07:03
Savaşta 8. gün İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
00:55
İran Dışişleri Bakanı Arakçi’ye suikast girişimi
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'ye suikast girişimi
15:03
Adana’da yangın uçağı göle düştü Pilottan mesaj: Beni alın
Adana'da yangın uçağı göle düştü! Pilottan mesaj: Beni alın
14:58
Görüntü Esenyurt’tan Videoyu izleyen herkes emniyeti etiketledi
Görüntü Esenyurt'tan! Videoyu izleyen herkes emniyeti etiketledi
14:40
Ali Koç üstüne basa basa söyledi Fenerbahçe’den tarihi anlaşma
Ali Koç üstüne basa basa söyledi! Fenerbahçe'den tarihi anlaşma
14:27
Ümit Özdağ’dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı
Ümit Özdağ'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı
14:25
Galatasaray’da şok sakatlık: Aşil tendonu koptu
Galatasaray'da şok sakatlık: Aşil tendonu koptu
14:23
Rusya savaşta tavrını sertleştiriyor İsrail ve ABD’ye ciddi uyarı
Rusya savaşta tavrını sertleştiriyor! İsrail ve ABD'ye ciddi uyarı
14:22
Türkiye’de MOSSAD ajanı var mı Emekli subay Ergenekon’dan endişelendiren sözler
Türkiye'de MOSSAD ajanı var mı? Emekli subay Ergenekon'dan endişelendiren sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2025 09:27:54. #7.13#
SON DAKİKA: Yaz Aylarında Su Tüketimi ve Güneş Koruması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.