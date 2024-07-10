Yaz Kur'an kursu öğrencileri kampta buluştu, hem öğrendi hem de eğlendi - Son Dakika
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Yaz Kur'an kursu öğrencileri kampta buluştu, hem öğrendi hem de eğlendi

Kırıkkale'de İl Müftülüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, yaz Kur'an kursu öğrencileri kampta buluşarak hem dini eğitim aldı hem de çeşitli sosyal ve spor etkinlikleri ile eğlendi. Kurslarda, Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler derslerinin yanı sıra oryantiring, ebru sanatı, resim, okçuluk, akıl ve zeka oyunları gibi çeşitli etkinlikler de düzenlendi. Kız ve erkek öğrenciler için ayrı günlerde düzenlenen kampta, kamp ateşi yakıldı ve öğrenciler çadırlarda geceleyerek dolu dolu bir gün geçirdi.

10.07.2024 17:52
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Yaz Kur'an kursu öğrencileri kampta buluştu, hem öğrendi hem de eğlendi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de İl Müftülüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, yaz Kur'an kursu öğrencileri kampta buluşarak hem dini eğitim aldı hem de çeşitli sosyal ve spor etkinlikleri ile eğlendi .

Kırıkkale İl Müftülüğü tarafından 12-18 yaş arasındaki çocuklar için düzenlenen yaz Kur'an kursları, 1 Temmuz itibariyle başladı. Bu çerçevede, il ve ilçe müftülüklerine bağlı tüm Kur'an kurslarında ve camilerde açılan yaz Kur'an kurslarında öğrencilere, Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğretiliyor. Bu yıl, kız ve erkek öğrencilere yönelikte gençlik sınıfları da açıldı. Gençlik sınıflarında, öğrencilerin yaşlarına uygun sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yapıldı. Kurslarda, Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler derslerinin yanı sıra oryantiring, ebru sanatı, resim, okçuluk, akıl ve zeka oyunları gibi çeşitli etkinlikler de düzenlendi. Hacılar Beldesi'nde kurulan kampta bir araya gelen öğrenciler, alanında uzman hocalardan eğitim aldı. Kamp etkinlikleri çerçevesinde, öğrencilere okçuluk, telsiz kullanımı ve harita okuma gibi eğitimler de verildi. Kız ve erkek öğrenciler için ayrı günlerde düzenlenen kampta, kamp ateşi yakıldı ve öğrenciler çadırlarda geceleyerek dolu dolu bir gün geçirdi.

İl Müftüsü Mustafa Topal, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her yıl başlattığı Yaz Kur'an Kursları'nda öğrencilere dini bilgilerin yanı sıra çeşitli sosyal ve sportif faaliyetler de sunduklarını söyleyerek, "Diyanet İşleri Başkanlığı'mız her yıl okullar tatil olduğunda Yaz Kur'an Kursları başlatıyor. Yaz Kur'an Kurslarımızda, Kur'an-ı Kerim öğretiyoruz, dini bilgiler veriyoruz, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) hayatını öğretiyoruz ve güzel ahlakı öğretiyoruz. Bunlarla birlikte çocuklarımızın dikkatini dağıtmamak, doğru bilgiyi kalıcı verebilmek için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz" dedi.

Kız ve erkek öğrenciler için ayrı günlerde kamp düzenlediklerini belirten Topal, "Bu etkinlikler kapsamında çocuklarımıza kamp yaptırdık. Erkek çocuklarımız ayrı, kız çocuklarımız ayrı günlerde kampa katıldı. İlk gün erkekler, ikinci gün ise kızlar kampta kaldı. Kamp ateşi yaktılar ve çeşitli eğitimler aldılar. Ok atma, ebru sanatı, el sanatları ve sportif faaliyetler gibi etkinliklerimiz taz Kur'an kurslarımız boyunca devam edecek" diye konuştu.

Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Raşit Karaca, kampta yürütülen faaliyetler hakkında bilgi vererek, "Bugün burada kampçılık faaliyeti yürütüyoruz. Öğrencilerimiz sabah kahvaltısında kampa giriş yapıyor. Kamp ateşi programından sonra ertesi sabah kahvaltılarını yaptıktan sonra kamptan ayrılıyorlar. Kamp içerisinde çeşitli spor faaliyetlerimiz var. Örneğin, öğrencilerimiz oryantiring öğreniyorlar. Ayrıca, okçuluk ve diğer sportif istasyonlarımız da mevcut" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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