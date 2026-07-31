Yaz Sıcakları Çiçekleri Nasıl Etkiliyor? - Son Dakika
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Yaz Sıcakları Çiçekleri Nasıl Etkiliyor?

Yaz Sıcakları Çiçekleri Nasıl Etkiliyor?
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Celal Şengül, yaz mevsiminde çiçek bakımı için kritik ipuçları paylaşıyor.

Eskişehir'de çiçekçilik yapan Celal Şengül, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte dikkat edilmesi gereken bitki bakımı hakkında tavsiyelerde bulunarak, "Vatandaşların yaptığı en sık bakım hatası, tüm çiçek türlerine aynı rutinleri uygulamaktır, bu doğru değildir" dedi.

Yaz mevsiminin başlamasıyla artan dereceler insanlar kadar çiçekleri de olumsuz etkiliyor. Yaklaşık 40 senedir çiçekçilik yapan Şengül, bu hassas bitkilerin sularının eksik olmaması ve gölge yerlerde bulundurulmasının önemine değindi.

"Yaz sıcakları çiçekleri çok etkiliyor"

Bu mevsimlerde çiçeğe direkt vuran güneşin sera etkisine sebep olduğunu söyleyen Celal Şengül, "Yaz sıcakları çiçekleri çok etkiliyor. Özellikle dışarıdan direkt gelen güneş çiçekleri kurutuyor. Bu yüzden biraz daha gölge yerlerde konumlandırmak lazım. Bu aylarda vatandaşların yaptığı en sık bakım hatası, tüm çiçek türlerine aynı rutinleri uygulamaktır ve bu doğru değildir. Halbuki çok ışık seven de vardır, hiç sevmeyen de. Doğru bakım yapıldığı zaman çiçek daha uzun ömürlü olur" dedi.

"Tülden gelen ışık çiçek için en sağlıklı olandır"

Önerilerine devam eden Şengül, "Evde uygulanacak bakımlar arasında suyun ihmal edilmemesi var. Bir de tülden gelen ışık çiçek için en sağlıklı olandır. Direkt ışığın önüne koymayacaklar, yoksa çabuk kurur. Yoğun bir şekilde sulama yapmamak gerekir. Saksının hacmi kadar sulama yaparsanız yeterli olacaktır. Çiçek türlerine göre sulama miktarı değişir. Mesela bazılarına her gün, bazılarına ise haftada bir yeterli olacaktır. Her durumda da sulamayı ihmal etmemeliyiz. İnsan bile susuz üç günden fazla yaşayamaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yaz Sıcakları Çiçekleri Nasıl Etkiliyor? - Son Dakika

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