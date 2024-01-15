Yazar Feyza Hepçilingirler, Zesto Psomi adlı romanının söyleşisinde okurlarıyla buluştu.

Selçuk Efes Kent Belleği'nde Ayşe Yazar moderatörlüğünde düzenlenen söyleşide yazar "Zesto Psomi" adlı romanına dair okurlarıyla sohbet etti. Zesto Psomi adlı romanında dilciliği ile edebiyatçılığını birleştirdiğini belirten Feyza Hepçilingiler; "Mübadele ile gelenlerin hep yurt değiştirdiği üzerinde duruldu. Ancak mübadele ile gelenler dillerini de bıraktılar. Geldiklerinde hiçbiri Türkçe bilmiyordu ve çok büyük zorluklar çektiler. Birçok kişi aslında mübadelenin Türklerle Yunanlar arasında yapıldığını düşünüyor. Aslında mübadele Müslüman Türklerle Rum Ortodoksları arasında yapılmıştır. Mübadele belirleyici olan din oldu" dedi.

Girit'ten Ayvalık'a unutulmayan günlerin ve mübadelenin romanı Zesto Psomi'ye dair söyleşide roman yazma sürecini anlatan Feyza Hepçilingirler, romanındaki karakterler hakkında bilgi vererek; "Bu romandaki birçok karakter gerçek. Gerçek olmayan birkaç karakter var. Roman yazarken kişileri gerçek yaşamdan alsanız bile romanın içinde bambaşka bir kişilik olarak onlar ortaya çıkıyor. Hiç kimse gerçeği bire bir anlatma gücüne sahip değil. Hayatlar yazılırsa roman olur" dedi.

Yazar Feyza Hepçilingirler söyleşide okurlarının romana ve roman karakterlerine dair sorularını cevapladı.

Selçuk Efes Kent Belleği'nde geçtiğimiz yıldan bu yana Lozan Mübadelesi 'nin 100. yılı sebebiyle "100. Yılına Yaklaşırken Her Yönüyle Mübadele" adlı söyleşi serisi düzenlemişti. Düzenlenen söyleşi serisinin kitap haline gelmesinin yanı sıra Selçuk Efes Kent Belleği mübadelenin ve birçok tarihi ve kültürel konuda düzenlediği etkinliklerle de kent halkının yanı sıra kente gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.