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Yazar Halit Ertuğrul: "çocukları onure edin ki onlar da başarmaya çalışsınlar"

VAN - Akademisyen-Yazar Prof. Dr. Halit Ertuğrul, bir öğretmenin en güzel hediyesinin makam mevki sahibi olmuş öğrencileriyle bir araya gelmesi olduğunu belirterek, "Asla önyargılı olmayın, çocukları onure edin ki onlar da başarmaya çalışsınlar" dedi.

İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Berivan Kültür ve Sanat Merkezinde sabah ve öğleden sonra iki seans şeklinde verilen konferansta, yazar Prof. Dr. Halit Ertuğrul geçmişte yaşadıklarını anlatarak gönüllere dokundu. Halit Ertuğrul, "Gönüllere girmeden, kafalara giremezsin" adlı konferansta öğretmenlere kendi hayatındaki tecrübelere dayanarak öğütlerde bulundu. 44 yıllık eğitimci, yazar ve bir baba olan Halit Ertuğrul, kaybedilen öğrencilerin dokunulmayanlar olduklarını belirterek, "Dersteki öğrenciler sizlerin kamera kayıtlarınızdır. Bir öğrencinin kafasına girmeden önce gönlüne girmeniz lazım. Sevginiz sihirli bir değnektir, buna inanın" dedi.

Bir öğretmenin en güzel hediyesinin makam mevki sahibi olmuş öğrencileri ile bir araya gelmesi olduğunu ifade eden Ertuğrul, çocukların her zaman eksik ya da hata yapabileceğini, öğretmenler olarak öğrencileri başarmaya inandırmaları gerektiklerini söyledi. Kendi derslerinden örnekler vererek öğretmenleri motive eden Halit Ertuğrul, "Bir insanı kazanmak için en aykırı olanından başlayın kucaklamaya, kolaylaştırın zorlaştırmayın, asla önyargılı olmayın, çocukları onure edin ki onlar da başarmaya çalışsınlar" diye konuştu.

Öğleden sonra 13.30 seansında da kadınlara yönelik "Aile ve çocuk eğitimi" adlı konferansta konuşan Ertuğrul, "En mutlu insan, en huzurlu insan, en güvenilir insan, en erdemli insan varlık sebebini keşfeden insandır. Yaptığımız bilimsel çalışmalarda çocukların psikolojik yapıları evde anne baba sevgisiyle oluşur. Oturun eşinizle çocuklarınıza nasıl davranacağınıza karar verin. Biriniz evet, biriniz hayır demeyin. Her şeye birlikte karar verin. Evetleriniz beraber, hayırlarınız beraber olsun. Anne babayla birlikte omuz omuza verip çocuğun dünyasında kural oluşturursanız, çocukta da gerçek bir karakter oluşur" ifadelerini kullandı.

Halit Ertuğrul, bugün İpekyolu'nda 8 bin 951. konferansını vermiş olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, davetleri için İpekyolu Belediyesine teşekkürlerini bildirdi.