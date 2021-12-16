Yazar Yıldırım, Karaca'yı ziyaret etti - Son Dakika

Yazar Makmara Kemal Yıldırım, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya ziyarette bulundu. Yıldırım, kitabını imzalayarak Karaca'ya takdim etti.

'Ben senin zihnini, sen de beni anla, Oyun Bitti' adlı kitabı Karaca'ya takdim eden Yıldırım, Karaca'nın misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti. Basından yakinen Karaca'yı takip ettiğini ve bu süreçte birçok yazar ve eğitime destekleri olduğunu söyleyen Yıldırım, kitabını Karaca'ya vererek, eğitim ve sanata vermiş olduğu destekten dolayı kutladı.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise, Kitap Günleri'nin ardından Bahriye Üçok Parkı'nda da yazarlarla buluştuklarını ifade ederken, her daim yazarların yanlarında olduklarını söyledi. Hediyesi için Yıldırım'a teşekkür eden Karaca, misafiri ile uzun süre sohbet etti. - MUĞLA