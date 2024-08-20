Yazlık Meyve Üretimi Bolluğu Eskişehir'de Pazarlara Yansıdı - Son Dakika
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Yazlık Meyve Üretimi Bolluğu Eskişehir'de Pazarlara Yansıdı

Yazlık Meyve Üretimi Bolluğu Eskişehir\'de Pazarlara Yansıdı

Bu yıl yazlık meyve üretiminin verimli geçmesi nedeniyle yaşanan bolluk Eskişehir'de pazar tezgahlarına yansırken, esnaf geçen seneye nazaran daha uygun olmasına rağmen müşterilerin hala fiyatları eleştirdiğini, satışların düştüğünü söyledi.

20.08.2024 13:26
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Bu yıl yazlık meyve üretiminin verimli geçmesi nedeniyle yaşanan bolluk Eskişehir'de pazar tezgahlarına yansırken, esnaf geçen seneye nazaran daha uygun olmasına rağmen müşterilerin hala fiyatları eleştirdiğini, satışların düştüğünü söyledi.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte pazar tezgahlarında yer bulan üzüm, şeftali, armut ve erik gibi yazlık meyvelerin satışları sürüyor. Bu sene üretimin ve verimin fazlalaşması nedeniyle tezgahlardaki bolluk devam ederken, esnaf buna rağmen satışların düşük olduğunu söyledi. Verimin artmasıyla kalitenin düştüğünü ve insanların yediklerinden hiçbir şekilde tat alamadığını ifade eden pazarcılar, vatandaştan da bekledikleri ilgiyi göremediklerini belirtti. Ayrıca birçok müşterinin şartlar ne olursa olsun kendilerine hep eleştiren bir tavırla yaklaştığını dile getiren esnaf, tezgahlardaki güncel fiyatların uygun olduğunu düşündüklerini kaydetti.

"Bu sene üretim aşırı ancak talep yok"

Pazarcı esnafı Uğur Leylek, "Bu sene üretim aşırı ancak talep yok. Çünkü herkes bilinçsiz üretime başladı. Çok olsun, nasıl olursa olsun. Verim arttığı için kalite düştü. Meyve ve sebzelerde hiçbir şekilde kalite olayı kalmadı. O yüzden kimse yediğinden hiçbir şekilde tat almıyor. Maliyet ve işçi masrafları da aldı başını gitti. Gübre ve mazot masrafı ona keza. Ancak alınan verime rağmen vatandaşın da ilgisini az görüyoruz. Bolluk olunca insan özlemiyor. Bir gün bulamayıp da ertesi gün bulduğu zaman insanlar özlerdi. Şimdi öyle olaylar yok. İstediğini istediğin zaman bulabiliyorsun. Müşteriyi hiçbir şekilde memnun edemezsin ki. Sen verdikçe daha fazlasını ister. Ben bir pazarcı olarak şu an tezgahlardaki fiyatların uygun olduğunu düşünüyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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