YEDEP'te ikinci toplantı İzmit'te yapıldı - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle hayata geçirilen Yerel Destek Programı (YEDEP) bilgilendirme toplantılarının ikincisi İzmit'te yapıldı.

Kocaeli Kent Konseyi'nin Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik hazırladığı Yerel Destek Programı'nın (YEDEP) bilgilendirme toplantıları Gebze'den başladı. 100 projeye 5 milyon TL oranında destek verilecek projenin ikinci bilgilendirme toplantısı İzmit'te Sivil Toplum Merkezinde yapıldı. Kentin hayata katılımını sağlayacak proje olan YEDEP, STK'ların toplum yararına yaptığı faaliyetleri teşvik edip, onların yenilikçi projelerini desteklemeyi amaçlıyor. Bu bağlamda YEDEP'in İzmit'teki ilk toplantısına bölgedeki STK temsilcileri katılım gösterdi. İzmit Sivil Toplum Merkezi'nde gerçekleşen bilgilendirme toplantısına Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürü Alper Yalınalp ile AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü'nden Fatih Durmuş ve Fetih Kalkan katıldı.

Toplantıda Yerel Destek Programı kapsamında; STK'lardan doğa çevre ve hayvan hakları, hemşerilik ve kentlilik bilinci, kent tanıtımı ve turizmi, kültür ve sanat, istihdam ve eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler, sosyal içerme, gençlik, aile ve kadın ile afet yönetimi konularında projeler hazırlamaları istendi. Bilgilendirme toplantısında kentin tarih ve kültürel doğal değerlerine sahip çıkılması, gönüllülükte aktif katılımın sağlanması, STK'ların kurumsal kapasitelerini artırmasına yönelik çalışmaların yapılması ve kamu yararına yapılan faaliyetlerin sağlayacağı faydalar ele alındı.

Projelerini hazırlayan STK'lar başvurularını 1 Nisan ile 29 Nisan tarihleri arasında Kocaeli Kent Konseyine yapacak. 25 Mayıs'ta başvuru sonuçları duyurulacak. 1 Haziran tarihinde ise başvurusu olumlu sonuçlanan projeler için sözleşme imzalanacak. Bağımsız denetmenler tarafından yapılacak puanlamayla 100 proje seçilecek. 100 projeye 30 bin TL ile 50 bin TL arasında hibe verilecek. - KOCAELİ