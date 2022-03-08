YEDEP'te ikinci toplantı İzmit'te yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

YEDEP'te ikinci toplantı İzmit'te yapıldı

08.03.2022 11:36
YEDEP'te ikinci toplantı İzmit'te yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle hayata geçirilen Yerel Destek Programı (YEDEP) bilgilendirme toplantılarının ikincisi İzmit'te yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle hayata geçirilen Yerel Destek Programı (YEDEP) bilgilendirme toplantılarının ikincisi İzmit'te yapıldı.

Kocaeli Kent Konseyi'nin Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik hazırladığı Yerel Destek Programı'nın (YEDEP) bilgilendirme toplantıları Gebze'den başladı. 100 projeye 5 milyon TL oranında destek verilecek projenin ikinci bilgilendirme toplantısı İzmit'te Sivil Toplum Merkezinde yapıldı. Kentin hayata katılımını sağlayacak proje olan YEDEP, STK'ların toplum yararına yaptığı faaliyetleri teşvik edip, onların yenilikçi projelerini desteklemeyi amaçlıyor. Bu bağlamda YEDEP'in İzmit'teki ilk toplantısına bölgedeki STK temsilcileri katılım gösterdi. İzmit Sivil Toplum Merkezi'nde gerçekleşen bilgilendirme toplantısına Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürü Alper Yalınalp ile AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü'nden Fatih Durmuş ve Fetih Kalkan katıldı.

Toplantıda Yerel Destek Programı kapsamında; STK'lardan doğa çevre ve hayvan hakları, hemşerilik ve kentlilik bilinci, kent tanıtımı ve turizmi, kültür ve sanat, istihdam ve eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler, sosyal içerme, gençlik, aile ve kadın ile afet yönetimi konularında projeler hazırlamaları istendi. Bilgilendirme toplantısında kentin tarih ve kültürel doğal değerlerine sahip çıkılması, gönüllülükte aktif katılımın sağlanması, STK'ların kurumsal kapasitelerini artırmasına yönelik çalışmaların yapılması ve kamu yararına yapılan faaliyetlerin sağlayacağı faydalar ele alındı.

Projelerini hazırlayan STK'lar başvurularını 1 Nisan ile 29 Nisan tarihleri arasında Kocaeli Kent Konseyine yapacak. 25 Mayıs'ta başvuru sonuçları duyurulacak. 1 Haziran tarihinde ise başvurusu olumlu sonuçlanan projeler için sözleşme imzalanacak. Bağımsız denetmenler tarafından yapılacak puanlamayla 100 proje seçilecek. 100 projeye 30 bin TL ile 50 bin TL arasında hibe verilecek. - KOCAELİ

YEDEP'te ikinci toplantı İzmit'te yapıldı
YEDEP'te ikinci toplantı İzmit'te yapıldı

YORUMLAR
500
Kocaeli BŞB KağıtsporHDI Sigorta Antalya Güneşi maçının ardından Kocaeli BŞB KağıtsporHDI Sigorta Antalya Güneşi maçının ardından Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi Engeli sebebiyle sosyal ortamlarda sıkıntı yaşıyordu, bir kurs ile hayatı değişti Engeli sebebiyle sosyal ortamlarda sıkıntı yaşıyordu, bir kurs ile hayatı değişti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sivil Toplum Kuruluşları, Türk Lirası, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel YEDEP'te ikinci toplantı İzmit'te yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
11:45 Devlet Bahçeli, "yağ krizi"nin sorumlusunu buldu: Orkestra şefi CHP!
11:40 Çocuk takside kusunca, taksici delirdi: Babayı darp etti, anneyi tartakladı
11:39 Cesedi tuvalette bulunmuştu! Sahte hocaymış! Cinsel ilişkiye zorladığı kadın tarafından öldürülmüş
11:32 Ali Koç'un hareketleri dikkat çekiyor! İsmail Kartal çılgına döndü
11:31 Haftanın ikinci gününde yükselişini sürdüren dolar 14,48'den alıcı buluyor!
11:29 Putin'in protestoları önleme yöntemi büyük tepki çekti! Polis, Moskova sokaklarında telefon avında
11:28 Hadise'nin yırtık kot pantolonunun fiyatını duyanlar, kulaklarına inanamadı
11:19 8 Mart Kadınlar Günü'nde çarpıcı anket: Kadınlar temel ihtiyaçlara erişemiyor, şiddet görüyor
11:12 Kremlin'den insani koridor açıklaması: Kiev, Çernigov, Sumi, Harkov ve Mariupol'den güvenli geçiş sağlanacak
11:01 Haftanın ikinci gününde altının gram fiyatı 941 lira seviyesinde alıcı buluyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 11:57:29. #1.12#
SON DAKİKA: YEDEP'te ikinci toplantı İzmit'te yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement