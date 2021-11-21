Yedigöller Milli Parkı gezisi renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde görev yapan öğretmenler, İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Yedigöller Milli Parkı'nda düzenlenen gezide doğayla iç içe vakit geçirdi.

Pazaryeri Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayasıyla "Öğretmen bir değer, her şeye değer" sloganıyla Yedigöller Milli Parkı'na doğa gezisi düzenlendi. Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, "Geleceğimiz olan çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimize Pazaryeri Kaymakamlığı olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında bir motivasyon gezisi düzenledik. Bu projede bizi yalnız bırakmayarak, gezinin düzenlenmesine destek olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci ise, "Öğretmenler Günü nedeniyle Pazaryeri'nde öğretmenler ve ailelerin katılımıyla Bolu'da bulunan Yedigöller Tabiat Parkı'na gezi gerçekleştirdik. Bu düzenlenen geziye ilçemizde görev yapan öğretmenlerimiz ve aileleri ile birlikte katılım sağladık. Öğretmenlerimize değer verip böyle bir etkinliğin gerçekleşmesine vesile olan herkese teşekkür ederiz" diye konuştu. - BİLECİK