Yelkenci Tekstil'de Sendika Mücadelesi - Son Dakika
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Yelkenci Tekstil'de Sendika Mücadelesi

Silivri'deki Yelkenci Tekstil işçileri, sendikal hakları için fabrika önünde toplandı ve eylem yaptı.

29.11.2024 18:00
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Silivri'deki Yelkenci Tekstil çalışanları, fabrika önünde sendika hakları için bir araya geldi.

Yelkenci Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. çalışanları, anayasal hakları olan sendikalaşma özgürlüğünü savunmak ve işverenin baskıcı tutumuna karşı durmak için Öz İplik İş Sendikası'nın desteğiyle bir araya geldi. Fabrika önünde düzenlenen basın açıklamasına Öz İplik İş Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bayır, Başkan Yardımcısı Samet Ceylan, HAK-İŞ'e bağlı diğer sendikaların temsilcileri, çevre illerden gelen sendika üyeleri ve çok sayıda işçi ile basın mensubu katıldı.

"Sendikal haklarımız engellenemez" sloganları yükseldi

Eylem sırasında işçiler, "sendika hakkımız engellenemez", "yelkenci işçisi yalnız değildir", "yaşasın onurlu mücadelemiz" sloganları atarak sendikalaşma haklarına saygı gösterilmesi çağrısında bulundu. Etkinlikte halaylar çekilerek birlik ve dayanışma mesajı verildi. İşçiler, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve anayasal haklarına saygı duyulmasını talep etti.

"Her türlü ihlal ve haksızlıklar takibimiz altındadır"

Basın açıklamasında konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bayır, "Bugün Yelkenci Tekstil işçilerinin sendikalaşma mücadelesi için buradayız. Yelkenci Tekstil yöneticilerinin anayasayı ihlal etme sebebiyle buradayız. Baskılara, zulme, hukuk tanımaz tavra itiraz etmek için buradayız. İstanbul Silivri'de faaliyet gösteren Yelkenci Tekstil çalışanları yaklaşık 2 ay kadar önce sendikamıza üye olmuşlardır. İşçilerin sendikamıza üye olmasıyla işveren ve işveren vekilleri tarafından işçilere baskı yapılmıştır. İşçilerin anayasal sendikal hak ve özgürlüklerini engellemiştir. Sendikaya üye olan 3 işçi arkadaşımız işten çıkarılmıştır. Fabrika önüne gelen sendika temsilcilerine hakaretler yağdırmıştır. Bakın, açıkça söylüyoruz; biz bu işin peşini bırakmayız. Emekçi yalnız değildir. Arkasında koskocaman Öz İplik İş ve milyonlarca emekçi var. Bütün bu hukuksuzlukların tek tek hesabını hukuk önünde verilecektir. Yok saydığı hukuk kendini onlara gösterecektir. Sendikamız hukuk önünde hesap soracaktır. Her bir işçi Öz İplik İş ailesinin öz evladıdır. Milyonlarca emekçi de kardeşimizdir. Yelkenci Tekstil işvereni, işveren vekilleri aklını başına alsın. Yelkenci Tekstil'deki hak ihlalleri, hukuksuzluk konusunda Öz İplik İş gerekli yasal süreci başlatmıştır. Bundan sonra da yapılan her türlü ihlal ve haksızlıklar takibimiz altındadır. Ne emekçiler, ne de Türkiye sahipsiz değildir. Sendikalaşmak hakkı ile ilgili de şunları söylemek istiyorum; sendikaya üye olmak ve üyelikten ayrılmak anayasal haktır. Sendikalaşmayı engellemek suçtur. Akıl almaz bir durumla karşı karşıyayız. Emeğe ve emekçiye hakaret etmek nedir? Kış günü emekçileri tazminatsız işten çıkarmak nedir? Yasaları hukuku çiğnemek nedir? Devleti kandırmak nedir? Anlaşılan Yelkenci Tekstil işvereni derin bir bilinçsizlik içerisindedir. Öz İplik İş olarak bu işin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

istanbul, Politika, Ekonomi, Sendika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yelkenci Tekstil'de Sendika Mücadelesi - Son Dakika

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