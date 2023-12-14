Yemek Fiyatlarına Zam Yapmak Zorunda Kalıyoruz

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ta 7 yıldır ev yemekleri yaparak hizmet veren, kadınların çalıştığı işletmenin sahibi Tülay Uslu, "İnsanlar cebinden ne kadar para çıkacağını hesaplayamıyorlar. Aldığımız ürünler pahalı olduğu için yemeklerimize zam yapmak zorunda kalıyoruz" dedi.

Yozgat'ta özellikle sebze ve meyve fiyatlarındaki istikrarsızlık lokantacıları olumsuz etkiliyor. Günlük olarak aldıkları domates, marul, maydanoz, biber, ezmede kullanılan malzemelerin fiyatlarının artması nedeniyle ne yapacaklarını şaşıran işletme sahipleri, günlük artışları yemek fiyatlarına yansıttıklarında müşteriyle karşı karşıya geldiklerini, yansıtmamaları halinde ise artan fiyatın kendi ceplerinden gitmesinden yakınıyor.

"MAYDANOZUN BAĞI 9 LİRAYA ÇIKTI"

Yozgat'ta 7 yıldır, sadece kadınların çalıştığı ve ev yemekleri yapan lokanta işletmecisi 50 yaşındaki Tülay Uslu, günlük artan fiyatları yemeklere yansıtmamak için çalıştıklarını, mecbur kalmadıkça fiyat artışı yapmadıklarını söyledi. Yozgat'ta en makul fiyatla ev yemeklerini her kesime ulaştırmaya çalıştıklarını aktaran Tülay Uslu, şöyle konuştu:

"Biz burayı eşimle beraber, çoluğumuzun çocuğumuzun geçimini sağlamak için açtık. Evimizi satıp, dükkanımızı açtık. Dükkanımızı açtıktan 6-7 ay sonra KOSGEB'ten destek alarak yolumuza devam ettik. İlk zamanlarda aldığımız ürünlerimiz normal makul fiyatlı. Senede bir kere, iki kere artıyordu ama pandemiden sonra müthiş bir zam geldi. Zammın gelmesi önemli değil ama bu zamların bir süre sonra durmaması, sürekli her gün her gün tekrarlaması sorun. Biz burada fiyatlarımızı standardın biraz altında veriyoruz ki herkes yesin içsin diye. Örnek veriyorum; mercimek çorbasını 30 liradan veriyorum. Yanına maydanoz, ezme ve turşu, biber koyuyorum, ikram ediyoruz. Maydanozu 2 liraya 3 liraya alıyorduk. Yazın 6 lira oldu bağı. Şimdi maydanozun bağı 9 liraya çıktı."

"İNSANLAR CEBİNDEN NE KADAR PARA ÇIKACAĞINI HESAPLAYAMIYORLAR"

İnsanların daha önce eşlerini, dostlarını, yakınlarını lokantaya getirip, yemek ısmarlarken şimdi cebinden ne kadar para çıkacağını bilmediği için, zor durumda kalmamak için yalnız gelmeyi tercih ettiklerini vurgulayan Tülay Uslu, artan fiyatlara artık dur denilmesi gerektiğini ifade etti. Uslu, çorbaya 5 lira zam yapmak zorunda kaldığını belirtti. Uslu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz mercimek çorbamızı 30 lira değil de 35 lira yaptık çünkü yanına koyduğumuz ürünlerin fiyatları arttığı için. Bizim müşterilerimiz sürekli aynı kişilerdir. Bunlardan biri bugün geldi, mercimek çorbasına doğal olarak 5 lira zam yaptım, 35 liraya veriyoruz. 'Ne diyorsunuz abla, 35 mi yaptınız' dedi. Ben ne diyeyim şimdi? Hani müşterileri kırmak da istemiyorum. Onlar başka yeri tercih etsin de istemiyorum çünkü sürekli aynı kalitede yaptığımız için bizi tercih ediyorlar. Hani ortam, aile ortamı gibi burası, herkes bizi annesi, ablası, kız kardeşi gibi görmeye başladı sağ olsun, eksik olmasın. Önce bir kişi gelir yemek yemeye, arkasından eşin, dostunu getirir ve cebinden ne kadar para çıkacağını bilerek getirir. Şimdi insanlar cebinden ne kadar para çıkacağını hesaplayamıyorlar. Aldığımız ürünler pahalı olduğu için yemeklerimize zam yapmak zorunda kalıyoruz. Ne kadar azami de tutsak da yapmak zorundayız. Bunun bir an önce çözüm bulması gerekiyor. Zam artık durması lazım, ya da bir standarda bağlanması lazım fiyatların, biz de zor durumda kalmayalım."