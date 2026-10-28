Yemen Silahlı Kuvvetleri Husilere yönelik 1382 hassas saldırı düzenlediğini duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yemen Silahlı Kuvvetleri Husilere yönelik 1382 hassas saldırı düzenlediğini duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü en-Nezzili, dünden bu yana Husilere ait hedeflere 1382 hassas saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırılarda yaklaşık 440 Husi etkisiz hale getirilirken 146 askeri araç ve teçhizat imha edildi veya kullanılamaz hale getirildi.

Yemen ordusundan yapılan açıklamada, dünden bu yana Husi hedeflerine yönelik bin 382 hassas saldırı düzenlendiği belirtilerek, "Bu operasyonlar sonucunda, Husilerin komuta kademesinden ve saha unsurlarından yaklaşık 440 kişi daha etkisiz hale getirilmiş; toplam 146 askeri araç, ağır silah ve muharebe teçhizatı imha edilmiş veya kullanılamaz hale getirilmiştir" denildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Mecid Abdullah en-Nezzili, dünden bu yana Yemen Şafağı Operasyonu kapsamında Husilere ait askeri hedeflere yönelik bin 382 hassas saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu. En-Nezzili, "Bu operasyonlar sonucunda, Husilerin komuta kademesinden ve saha unsurlarından yaklaşık 440 kişi daha etkisiz hale getirilmiş; toplam 146 askeri araç, nakliye vasıtası, ağır silah ve muharebe teçhizatı imha edilmiş veya kullanılamaz hale getirilmiştir" açıklamasında bulundu. Farklı cephelerde Husiler üzerindeki askeri baskıyı sürdürdüklerini vurgulayan En-Nezzili, sivilleri korumak için gerekli tedbirleri aldıklarını hatırlattı.

Suudi Arabistan: "Husilerin Taif yönüne fırlattığı balistik füze önlendi"

Uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki ise Husilerin Suudi Arabistan'ın Taif şehri yönüne bir balistik füze fırlattığını açıkladı. El-Maliki, bu füzenin engellendiğini ve imha edildiğini ifade etti.

Kaynak: İHA
PolitikaYemenDünyaYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüşmeler başladı Icardi, kendisine sunulan maaşı kabul ederse imzayı resmen atıyor Görüşmeler başladı! Icardi, kendisine sunulan maaşı kabul ederse imzayı resmen atıyor
Yıkım kararı verilen Kadıköy’deki 3 binanın sakinleri tahliyeye karşı çıktı: Elimizde tebligat yok Yıkım kararı verilen Kadıköy'deki 3 binanın sakinleri tahliyeye karşı çıktı: Elimizde tebligat yok
AK Parti Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşinin de aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında tedbir kararı iddiası AK Parti Milletvekili Asuman Erdoğan'ın eşinin de aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında tedbir kararı iddiası
Bülent Uygun, İsmail Kartal’ın koltuğuna talip oldu Bülent Uygun, İsmail Kartal'ın koltuğuna talip oldu
Balık tutmak için solucan ararken servet buldular: Toprağın altından 24 bin sikke çıktı Balık tutmak için solucan ararken servet buldular: Toprağın altından 24 bin sikke çıktı
Niğde’de 22 yaşındaki genç kız çatı katında ölü bulundu Niğde'de 22 yaşındaki genç kız çatı katında ölü bulundu
04:12
İsrail’de Netanyahu’yu devirmek için Arap partileriyle koalisyon çağrısı
İsrail'de Netanyahu'yu devirmek için Arap partileriyle koalisyon çağrısı
03:56
seçim yenilgisi sonrası Ben-Gvir’in danışmanından olay sözler: İsrail halkı aptal
seçim yenilgisi sonrası Ben-Gvir'in danışmanından olay sözler: İsrail halkı aptal
03:03
Eisenkot’tan Netanyahu’ya uyarı: İsrail’in güvenliğini kendi siyasi ihtiyaçların için kullanmaya cüret etme
Eisenkot'tan Netanyahu'ya uyarı: İsrail'in güvenliğini kendi siyasi ihtiyaçların için kullanmaya cüret etme
02:16
İsrailli bakandan kutlama yapan Araplara tehdit: İzin vermeyeceğiz
İsrailli bakandan kutlama yapan Araplara tehdit: İzin vermeyeceğiz
02:12
Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett’tan seçim sonrası ilk açıklama: Hükümet kurmak için görüşmelere başladık bile
Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'tan seçim sonrası ilk açıklama: Hükümet kurmak için görüşmelere başladık bile
01:53
İsrail’deki seçimlerden koalisyon belirsizliği çıktı İşte olası 3 senaryo
İsrail'deki seçimlerden koalisyon belirsizliği çıktı! İşte olası 3 senaryo
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 04:26:46. #.0.2#
SON DAKİKA: Yemen Silahlı Kuvvetleri Husilere yönelik 1382 hassas saldırı düzenlediğini duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei