Yeni Aile Sağlığı Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Yeni Aile Sağlığı Merkezi Açıldı

Yeni Aile Sağlığı Merkezi Açıldı

İstanbul'da hayırsever desteğiyle açılan Aile Sağlığı Merkezi, sağlık hizmetlerini artıracak.

14.05.2025 16:34
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İstanbul Valiliği tarafından "Aziz İstanbul'a İyiliğin 1000 Hali" projesi çerçevesinde yapılan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Gaziosmanpaşa Yılmazcan Eğitim Aile Sağlığı Merkezi'nin düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Aziz İstanbul'a 'İyiliğin 1000 Hali' isimli proje ile hayırseverimiz neyi yapmayı amaçladıysa o ihtiyaca yönelik alternatifler sunalım istedik. İstanbul'daki ihtiyaçları en iyi mahallelimiz bilir. Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde İstanbul'umuzun kamu hizmetlerinin önemli bir kısmını tamamladık, eksik kalanları da tamamlayacağız" dedi.

İstanbul Valiliği tarafından "Aziz İstanbul'a İyiliğin 1000 Hali" projesi çerçevesinde hayırseverlerin desteğiyle yapılan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Gaziosmanpaşa Yılmazcan Eğitim Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışı yapıldı. Açılış törenine İstanbul Valisi Davut Gül, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programa saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte başladı. Protokol konuşmaları ile devam eden programda Vali Gül, Yılmazcan ailesine teşekkür belgesi verdi. Ardından protokol ve Aile Sağlık Merkezi'nde görev alacak olan personel ile kurdele kesilerek açılışı yapıldı. Vali Gül Aile Sağlığı Merkezi'ni hayırseverlerle gezerek bilgi aldı. Öte yandan açılış programında hayırseverler gözyaşlarına hakim olamayınca duygu dolu anlar yaşandı.

Aile Sağlığı Merkezi hayırsever Yaşar ve Zehra Sevim Yılmazcan çifti tarafından yaptırıldı. 2 birimden oluşan Aile Sağlığı Merkezi'nde 2 hekim ve 2 aile sağlığı çalışanından oluşan bir sağlık ekibi görev yapacak. Sağlık hizmetlerinin etkin ve hızlı bir şekilde sunulması amacıyla, bu merkezin donanımı ve yapısı özenle planlandı. Açılışı yapılan Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi uzmanlığı eğitimi de verilecek.

"Cumhurbaşkanımızın önderliğinde İstanbul'umuzun kamu hizmetlerinin önemli bir kısmını tamamladık"

Açılışta konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul'umuzun her köşesi şantiye gibi. İrili ufaklı birçok yatırım yapılıyor ama hayırseverlerimizin bir ucundan tutması hepsinden daha kıymetli. Yan tarafta yaptığımız okullara yaklaşık 1 milyar TL para harcayacağız. Sarıgöl Mahallesi'nin diğer bölgelerinde de 3 tane daha okulumuz var. 6 okul mu sağlık ocağı mı derseniz bize hayırseverlerin katsısı, sağlık ocağı daha sıcak gelir. 'Aziz İstanbul'a İyiliğin 1000 Hali' isimli proje ile hayırseverimiz neyi yapmayı amaçladıysa o ihtiyaca yönelik alternatifler sunalım istedik. İstanbul'daki ihtiyaçları en iyi mahallelimiz bilir. Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde İstanbul'umuzun kamu hizmetlerinin önemli bir kısmını tamamladık, eksik kalanları da tamamlayacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

"Aile Sağlığı Merkezi sadece mevcut tedavi hizmetlerinde değil, sağlığın korunmasında da çok büyük etkisi olacak nokta"

Açılışı yapılan Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi uzmanlığı eğitimi verildiğini belirten İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ise, "İstanbul bugün bin 94'üncü Aile Sağlığı Merkezi'ne kavuşuyor. 2002 yılından itibaren Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde başlayan Sağlıkta Dönüşüm Projesi ile hastanelerimiz inşa edildi. Artık 6,7,8'li koğuşlarda yatan hastaların yerine tek kişilik 2 kişilik odalarda sağlık hizmeti sunmaya başladık. Türkiye'deki 100 tıbbi hizmet puanının 40'ını İstanbul'da üretiyoruz. Her gün İstanbul'da 700 bin kişi muayene oluyor. Her gün 10 bin kişi ameliyat oluyor. Bugün 5 birimlik Aile Sağlığı Merkezi sadece mevcut tedavi hizmetlerinde değil, sağlığın korunmasında da çok büyük etkisi olacak nokta. Burada aşılama, kanser taraması, otizm taraması ve birinci basamakta görülebilecek tedavinin yanında hastanelerde görülecek tedavilerin randevuları da alınabilir durumda. Burası bir Eğitim Aile Sağlığı Merkezi. Yani burada aile hekimi uzmanlığı eğitimi veriliyor. Yılmazcan ailesine hayırlarından dolayı teşekkür ederim. Cumartesi günü Avrupa'da eşi benzeri olmayan Bahçelievler Fizik Tedavi Hastanesi'ni 700 yataklı olarak Cumhurbaşkanımızın tarifleriyle açacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yeni Aile Sağlığı Merkezi Açıldı - Son Dakika

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