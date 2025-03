Yeni Alanyalılar İftar Sofrasında Bir Araya Geldi

"Yeni Alanyalılar" iftar sofrasında buluştu

ANTALYA - Alanya Belediyesi Kültür ve Turizm Komisyonu çatısı altında yeniden yapılandırılan Yeni Alanyalılar Platformu, iftar sofrasında buluştu. 34 ülkeden 450'yi aşkın yerleşik yabancının katıldığı programda konuşan Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Bu iftar sofrasında bir arada olmamız, ortak geleceğimizi hep beraber kurabileceğimizi bizlere gösteriyor" dedi.

Alanya Belediyesi tarafından daha kapsamlı ve yasal prosedürler içerisinde, Kültür ve Turizm Komisyonu çatısı altında yeniden yapılandırılan Yeni Alanyalılar Platformu üyeleri iftarda bir araya geldi. Yerleşik yabancılara Ramazan kültürünü tanıtmak, farklı milletlerden vatandaşların Alanya çatısı altında birlik ve beraberlik içerisinde yaşamasına katkı sunmak amacını taşıyan iftar programında onlarca Yeni Alanyalı, kendi kültürlerini yansıtan kıyafetler ve ülkelerinin bayraklarıyla yer aldı.

"Dostluğumuzu ve hoşgörüyü paylaşıyoruz"

Oldukça renkli bir ortamda geçen iftar programının açılış konuşmasını gerçekleştiren Yeni Alanyalılar Platformu Koordinatörü Yasin Kınay, "Sizlerle bu akşam, kutlu iftar soframızı paylaşmak, bizleri büyük bir aile haline getiriyor ve bu güzel şehirde sürdürdüğümüz yaşam hepimize büyük bir zenginlik katıyor. Ramazan ayında tutulan oruç, yalnızca bedenin değil, kalbin, ruhun ve vicdanın da arınmasını sağlar. Yardımlaşma ve dayanışma gibi en değerli insani duyguları pekiştirir. Şu anda sizlerle paylaştığımız iftar soframızda, bu durumun en güzel yansımasıdır. Bu akşam aynı zamanda sevgimizi, saygımızı, dostluğumuzu ve hoşgörüyü paylaşıyoruz. İnsanlık için çok kıymetli olan bu değerlerle, Belediye Başkanımız Sayın Osman Tarık Özçelik'in önderliğinde yeniden yapılandırılan Yeni Alanyalılar Platformu ile şehrimizi daha güzel bir yer haline getirmeyi planlıyoruz. İnanıyorum ki hep birlikte paylaştığımız bu büyük aile sofrası, bizleri birbirimize daha da yakınlaştıracak ve tüm dünyaya barışın, sevginin, kardeşliğin, hoşgörünün yayılması için bir nefes olacaktır" dedi.

"Burada yaşayan her bireyi ailemizin parçası kabul ediyoruz"

Yerleşik yabancılara katılımlarından dolayı teşekkür eden Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ise, "Mübarek Ramazan Ayı dayanışmanın, hoşgörünün en güzel ifadesidir. Bu iftar sofrasında bir arada olmamız, ortak geleceğimizi hep beraber kurabileceğimizi bizlere gösteriyor. Alanya, farklı coğrafyalardan ve kültürlerden gelen insanların dostça, kardeşçe bir arada yaşadığı hoşgörü şehridir. Arkamda bayrakları bulunan 34 farklı ülkeden gelen insanların şu an burada olması bunun ispatıdır. Şunu önemle belirtmeliyim. Kentimizde yaşayan herkesi, Alanyalı olarak görüyoruz. Hangi ülkeden, dinden, dilden olursa olsun, burada yaşayan her bireyi, ailemizin bir parçası kabul ediyoruz. Sizler de Alanya'yı kendi memleketiniz gibi bildiniz. Burada hayat kurdunuz ve çocuklarınızı büyüttünüz. Hep beraber Alanya'mızın gelişmesine, daha huzurlu ve yaşanabilir bir şehir olmasına katkıda bulunuyoruz. Bu birliktelik, bizim en büyük zenginliğimizdir" ifadelerine yer verdi. Katılımcıların Nevruz Bayramı'nı da kutlayan Başkan Özçelik, Yeni Alanyalılar Platformu ile beraber projeler üretmeye her zaman hazır olduklarını söyledi. Program, İlçe Müftüsü İhsan İlhan'ın iftar duasıyla sona erdi. Yeni Alanyalılar Platformu üyeleri, ev sahipliğinden dolayı Başkan Özçelik'e teşekkür etti ve günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Eski Belediye Binası yanındaki Ramazan Meydanı'nda düzenlenen programa, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, İlçe Müftüsü İhsan İlhan, Belediye Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın, Yeni Alanyalılar Platformu Koordinatörü Yasin Kınay ve 34 ülkeden 450'yi aşkın yerleşik yabancı katıldı.