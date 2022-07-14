Yeni atanan komutan görevine başladı - Son Dakika
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Yeni atanan komutan görevine başladı

14.07.2022 12:56
Yeni atanan komutan görevine başladı

Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Canip Akyüz'ün Bingöl'e atanmasının ardından yerine atama gerçekleştirildi.

Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Canip Akyüz'ün Bingöl'e atanmasının ardından yerine atama gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayı ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, 27 bin 283 personeli kapsayan genel atamalar belli oldu. Yapılan Atamalara göre Bilecik'te Merkez İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan Jandarma Üsteğmen Canip Akyüz, Bingöl Kığı Jandama Komutanlığına atandı. Üsteğmen Akyüz'ün Bingöl'e atanmasının ardından, Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı görevine getirilen Üsteğmen Tayyar Karataş ise resmen görevine başladı. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yeni atanan komutan görevine başladı - Son Dakika

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