Yeni atanan komutan görevine başladı

Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Canip Akyüz'ün Bingöl'e atanmasının ardından yerine atama gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayı ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, 27 bin 283 personeli kapsayan genel atamalar belli oldu. Yapılan Atamalara göre Bilecik'te Merkez İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan Jandarma Üsteğmen Canip Akyüz, Bingöl Kığı Jandama Komutanlığına atandı. Üsteğmen Akyüz'ün Bingöl'e atanmasının ardından, Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı görevine getirilen Üsteğmen Tayyar Karataş ise resmen görevine başladı. - BİLECİK