Yeni cadde ve sokaklar ulaşıma açılıyor kaldırımlar yenileniyor

Bilecik Belediyesi tarafından şehrin birçok noktasında yürütülen çalışmalar kapsamında yeni cadde ve sokaklar ulaşıma açılırken kaldırımlar da yenileniyor.

Enerji ve doğal gaz hattı çalışmaları sebebiyle yapılan altyapı çalışmaları sonrasında üstyapı çalışmaları da Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştiriliyor.

Pelitözü, Kayıboyu, İstasyon, Beşiktaş ve Bahçelievler mahallelerinde yürütülen çalışmalarla birçok alanda kaldırımlar yenilenirken çevrede gerekli noktalarda düzenleme çalışmaları yapılıyor.

Pelitözü ve Kayıboyu mahallesinde büyük çalışmalar gerçekleştiriliyor

Pelitözü Mahallesinde yeni yerleşim noktalarına yeni yolların açıldığı çalışmalar yanı sıra vatandaşların talebi doğrultusunda kaldırımlar da yenileniyor. Mahalle sakinleri de yenilenen kaldırım ve yollar dolayısıyla duydukları memnuniyeti belirterek, belediye çalışanlarına teşekkür etti. Ekipler ayrıca vatandaş ve esnaf tarafından talep edilen alanlarda da gerekli düzenleme ve bakım çalışmalarını yerine getiriyor.