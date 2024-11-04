Başkanlar Görevden Alındı, Şehit Aileleri Sevindi

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Mardin, Batman ve Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından belediye başkanlarının görevinden alınarak yeni görevlendirme yapılması şehit yakınları ve gazileri sevindirdi. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurlar Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz ile Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Kandemir düzenledikleri ortak basın açıklaması ile bu görevlendirmeleri desteklediklerini söyledi.

Bu kararın sonuna kadar arkasında olduklarını belirten Gündüz ve Kandemir, yaptıkları açıklamada "Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk Kobani davasında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aldığı ceza silahlı örgüt propagandası yapmak, silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından devam eden soruşturmalar kapsamında görevden uzaklaştırıldı. Ahmet Türk geçmiş dönemde Mardin Belediye Başkanı iken şehit ve gazi ailelerimizi işten çıkarmıştır. Yerine kayyum olarak atanan vatan, millet ve bayrak sevdalısı Valimiz Tuncay Akkoyun'un getirilmesi biz şehit ve gazi ailelerini çok memnun etmiştir. Ahmet Türk terör sevici, teröristlerle kol kola gezen, terör propagandası yapıp devlet aleyhine faaliyetleri olan biridir. Halfeti Belediye Başkanı terörist başı bebek katili Murat Karayılan'ın yeğeni Mehmet Karayılan'da silahlı terör örgütüne üye olması suçundan aldığı ceza hakkında yürütülen terör soruşturmasından görevden alındı yerine Halfeti Kaymakamını belediyeye kayyum olarak atandı. Devletimiz her zaman 18 yaşındadır arşiv tutar gün gelir hesap sorar" ifadelerine yer verdi. - MARDİN