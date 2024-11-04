Başkanlar Görevden Alındı, Şehit Aileleri Sevindi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkanlar Görevden Alındı, Şehit Aileleri Sevindi

Başkanlar Görevden Alındı, Şehit Aileleri Sevindi

Mardin, Batman ve Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından belediye başkanlarının görevinden alınarak yeni görevlendirme yapılması şehit yakınları ve gazileri sevindirdi.

04.11.2024 14:51  Güncelleme: 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin, Batman ve Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından belediye başkanlarının görevinden alınarak yeni görevlendirme yapılması şehit yakınları ve gazileri sevindirdi. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurlar Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz ile Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Kandemir düzenledikleri ortak basın açıklaması ile bu görevlendirmeleri desteklediklerini söyledi.

Bu kararın sonuna kadar arkasında olduklarını belirten Gündüz ve Kandemir, yaptıkları açıklamada "Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk Kobani davasında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aldığı ceza silahlı örgüt propagandası yapmak, silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından devam eden soruşturmalar kapsamında görevden uzaklaştırıldı. Ahmet Türk geçmiş dönemde Mardin Belediye Başkanı iken şehit ve gazi ailelerimizi işten çıkarmıştır. Yerine kayyum olarak atanan vatan, millet ve bayrak sevdalısı Valimiz Tuncay Akkoyun'un getirilmesi biz şehit ve gazi ailelerini çok memnun etmiştir. Ahmet Türk terör sevici, teröristlerle kol kola gezen, terör propagandası yapıp devlet aleyhine faaliyetleri olan biridir. Halfeti Belediye Başkanı terörist başı bebek katili Murat Karayılan'ın yeğeni Mehmet Karayılan'da silahlı terör örgütüne üye olması suçundan aldığı ceza hakkında yürütülen terör soruşturmasından görevden alındı yerine Halfeti Kaymakamını belediyeye kayyum olarak atandı. Devletimiz her zaman 18 yaşındadır arşiv tutar gün gelir hesap sorar" ifadelerine yer verdi. - MARDİN

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Yerel Haberler, Şanlıurfa, Güvenlik, Politika, Halfeti, mardin, Batman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkanlar Görevden Alındı, Şehit Aileleri Sevindi - Son Dakika


15:31 Kayyumlar sonrası AK Parti’den ilk açıklama 127. maddeye dikkat çekildi Kayyumlar sonrası AK Parti'den ilk açıklama! 127. maddeye dikkat çekildi
15:25 Kayyum kararları sonrası İmamoğlu, Bahçeli ve Kurtulmuş’tan randevu istedi Kayyum kararları sonrası İmamoğlu, Bahçeli ve Kurtulmuş'tan randevu istedi
14:11 Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler
11:50 Batman’da polise yumruklu saldırı Ortalık bir anda savaş alanına döndü Batman'da polise yumruklu saldırı! Ortalık bir anda savaş alanına döndü
11:23 Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
23:18 Acun Ilıcalı’dan Trabzonspor’u şaşkına çeviren itiraf Acun Ilıcalı'dan Trabzonspor'u şaşkına çeviren itiraf
23:02 Ertuğrul Doğan’dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler
22:37 Mert Hakan’dan soyunma odasında olay paylaşım Mert Hakan'dan soyunma odasında olay paylaşım
22:03 Lütfü Savaş, CHP’den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi Lütfü Savaş, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
21:57 Jose Mourinho’dan Atilla Karaoğlan’a zehir zemberek sözler Jose Mourinho'dan Atilla Karaoğlan'a zehir zemberek sözler
21:32 Jose Mourinho, son dakika golünde çılgına döndü Jose Mourinho, son dakika golünde çılgına döndü
21:11 Fenerbahçe, Trabzonspor’u deplasmanda 3-2 yendi Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi
20:50 Trabzonspor’a üst üste 2 penaltı birden Trabzonspor'a üst üste 2 penaltı birden
20:39 Fenerbahçe’nin yıldızı sekerek oyundan çıktı Fenerbahçe'nin yıldızı sekerek oyundan çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 15:58:38. #1.11#
SON DAKİKA: Başkanlar Görevden Alındı, Şehit Aileleri Sevindi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.