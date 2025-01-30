\'Asrın felaketi\'ne ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Yerel

"Asrın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te 04.17'de ilki 7.7 büyüklüğünde meydana gelen, 11 ili büyük yıkıma uğratan, on binlerce insanın hayatını kaybetmesine ve evsiz kalmasına neden olan depremlere ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerindeki caddeleri, bulvarları ve bazı üst geçitleri kapsayan görüntüler, facianın büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

GÖKYÜZÜNDE IŞIK BELİRDİ

Kent Güvenlik yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarında dikkat çeken detaylardan biri de, depremin ilk anlarında gökyüzünde beliren şiddetli parlak ışık oldu. Uzmanlar, bu tür ışıkların yer kabuğundaki ani kırılmalar ve elektrik hatlarının kopması gibi sebeplerle oluşabileceğini belirtiyor.

BİNALAR SANİYELER İÇİNDE ÇÖKTÜ

Görüntülerde, bazı binaların birkaç saniye içinde yerle bir olduğu görülüyor. Caddelerdeki aydınlatma direklerinin sallandığı, büyük bir toz bulutunun yükseldiği ve insanların panikle kaçıştığı anlar kaydedildi. Üst geçitlerdeki asansör kameraları da depremi net bir şekilde kaydetti. Bir asansörün içindeki titreme, şiddetli sarsıntının etkisini gözler önüne serdi.

BAZI OTOMOBİLLER SEYİR HALİNDE YAKALANDI

Görüntülere trafikte seyir halindeki araçlar da yansıdı. Bazı sürücülerin ani fren yaptığı, bazı araçların sarsıntı nedeniyle şerit değiştirdiği görüldü. Ayrıca yollardaki beton parçalarının düştüğü, bazı trafik lambalarının devrildiği anlar da kayıtlara yansıdı. Ortaya çıkan yeni görüntüler, 6 Şubat depremlerinin büyüklüğünü bir kez daha hatırlatırken, felaketin acı izlerini tazeledi.