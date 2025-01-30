'Asrın felaketi'ne ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Yerel

'Asrın felaketi'ne ait yeni görüntüler ortaya çıktı

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Depremin şiddetinin büyüklüğü ve yarattığı yıkımı bir kez daha gözler önüne seren görüntülerde, binaların saniyeler içinde yerle bir olduğu, büyük bir toz bulutunun yükseldiği ve insanların panikle kaçıştığı anlar yer aldı. Görüntülerde depremin ilk anlarında gökyüzünde beliren parlak ışık dikkat çekti.

30.01.2025 10:08
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"Asrın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te 04.17'de ilki 7.7 büyüklüğünde meydana gelen, 11 ili büyük yıkıma uğratan, on binlerce insanın hayatını kaybetmesine ve evsiz kalmasına neden olan depremlere ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerindeki caddeleri, bulvarları ve bazı üst geçitleri kapsayan görüntüler, facianın büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

GÖKYÜZÜNDE IŞIK BELİRDİ

Kent Güvenlik yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarında dikkat çeken detaylardan biri de, depremin ilk anlarında gökyüzünde beliren şiddetli parlak ışık oldu. Uzmanlar, bu tür ışıkların yer kabuğundaki ani kırılmalar ve elektrik hatlarının kopması gibi sebeplerle oluşabileceğini belirtiyor.

BİNALAR SANİYELER İÇİNDE ÇÖKTÜ

Görüntülerde, bazı binaların birkaç saniye içinde yerle bir olduğu görülüyor. Caddelerdeki aydınlatma direklerinin sallandığı, büyük bir toz bulutunun yükseldiği ve insanların panikle kaçıştığı anlar kaydedildi. Üst geçitlerdeki asansör kameraları da depremi net bir şekilde kaydetti. Bir asansörün içindeki titreme, şiddetli sarsıntının etkisini gözler önüne serdi.

BAZI OTOMOBİLLER SEYİR HALİNDE YAKALANDI

Görüntülere trafikte seyir halindeki araçlar da yansıdı. Bazı sürücülerin ani fren yaptığı, bazı araçların sarsıntı nedeniyle şerit değiştirdiği görüldü. Ayrıca yollardaki beton parçalarının düştüğü, bazı trafik lambalarının devrildiği anlar da kayıtlara yansıdı. Ortaya çıkan yeni görüntüler, 6 Şubat depremlerinin büyüklüğünü bir kez daha hatırlatırken, felaketin acı izlerini tazeledi.

\'Asrın felaketi\'ne ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Asrın felaketi'ne ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Beşiktaş 1903:
    Rabbim birdaha yaşatmasın. Konu siyaset olunca atlayan troller bu tür haberler de yok. Gerçi ödemeyi muhalefeti karalamak için alıyorlar insanı konular da yoklar 36 2 Yanıtla
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