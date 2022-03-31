Yeni Kaledonya 6.8 ile sallandı, tsunami uyarısı yapıldı - Son Dakika
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Yeni Kaledonya 6.8 ile sallandı, tsunami uyarısı yapıldı

31.03.2022 10:29
Yeni Kaledonya 6.8 ile sallandı, tsunami uyarısı yapıldı

Pasifik Okyanusu'nun güneydoğusunda bulunan Yeni Kaledonya'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Pasifik Okyanusu'nun güneydoğusunda bulunan Yeni Kaledonya'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Pasifik Okyanusu'nun güneydoğusundaki Yeni Kaledonya bölgesi 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. ABD'nin Hawaii eyaletinde bulunan Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi'nin (PTWC) büyüklüğünü ilk olarak 7.2 olarak duyurduğu deprem, yerel saatle 16.44'de meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) ise, büyüklüğünü 6.8 olarak güncellediği depremin Tadine bölgesine 278 kilometre mesafede meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Tsunami uyarısı yapıldı

Depremin ardından 30 santimetreden daha küçük tsunami dalgalarının Fiji, Yeni Kaledonya ve Vanuatu'ya ulaşabileceği konusunda uyarılar yapıldı. Kıyı kesimlerde yaşayan halka güncel bilgileri takip etme ve muhtemel tahliye çağrılarına karşı hazırlıklı olma çağrısında bulunuldu.

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yeni Kaledonya 6.8 ile sallandı, tsunami uyarısı yapıldı - Son Dakika


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