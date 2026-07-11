Yeni Kaymakam Yıldırım Görevine Başladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Giresun'un Doğankent ilçesinden Bayburt'un Aydıntepe ilçesine atanan Kaymakam Deniz Yıldırım, görevine başladı.

Kaymakamlık binası önünde karşılanan Yıldırım, karşılama programının ardından kurum amirleriyle tanışma toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, ilçedeki kamu hizmetleri ile yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Öte yandan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Demirözü Kaymakamlığından Iğdır Vali Yardımcılığı görevine atanan Özlem Kılıçtürk ile Aydıntepe Kaymakamlığı görevine başlayan Deniz Yıldırım'ı makamında kabul etti.

Eldivan, Kılıçtürk'e Bayburt'ta yürüttüğü hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Kaymakam Deniz Yıldırım'a ise yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. - BAYBURT