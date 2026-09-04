Yeni Nesil Suç Örgütlerine Antalya ve Kayseri'de 46 Gözaltı
Adalet Bakanı Gürlek, Antalya ve Kayseri'de yürütülen soruşturmalar kapsamında 4 yeni nesil suç örgütüne yönelik operasyonlarda 46 şüphelinin hedef alındığını açıkladı. Operasyonlar, başsavcılıkların emniyet müdürlükleriyle koordinasyonu sonucu gerçekleştirildi.
Adalet Bakanı Gürlek: "Antalya ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın, Antalya ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüklerimizle koordinasyonunda yürütülen soruşturmalar kapsamında toplam 4 yeni nesil suç örgütüne yönelik 46 şüphelinin hedef alındığı operasyonlar gerçekleştirildi."
Kaynak: İHA
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