Yeni otogarın tavanı yine aktı - Son Dakika
Üye Girişi

Yeni otogarın tavanı yine aktı

28.06.2022 11:30
Yeni otogarın tavanı yine aktı

Bilecik'te sabaha karşı bastıran kuvvetli yağış sonrası Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin tavanı yeniden aktı.

Bilecik'te sabaha karşı bastıran kuvvetli yağış sonrası Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin tavanı yeniden aktı. Yolcular ve otogar esnafı şubat ayında bir kısmı çöken tavanın kalan kısmının da başlarına yıkılmasından korkuyor.

2017 yılında Medine Tren Garı'ndan esinlenerek Bilecik kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta 12 milyon lira harcanarak yapılan Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin Şubat ayında ilk olarak tavanı çökmüş, ardından yağmur suları basmıştı. O gün yapılan incelemeler sonrası çalışmalar sonuçsuz kalınca, sabaha karşı yağan kuvvetli yağmur sonrası tavan yeniden aktı. Yolcu bekleme yerini su basarken, görevliler tavanın aktığı yerlere kova koyarak önlem almaya çalıştılar. Yolcular ve otogar esnafı her yağmur yağdığında tedirgin olduklarını anlatarak, tavanın çökmeyen yerinin de üzerlerine çökmesinden korkuyorlar. - BİLECİK

YORUMLAR
500
Bilecik'te asfaltlama çalışmaları devam ediyor Bilecik'te asfaltlama çalışmaları devam ediyor Bilecik'te fabrika servisleri denetlendi Bilecik'te fabrika servisleri denetlendi
Kaynak: İHA

Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yeni otogarın tavanı yine aktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:25 Sırtından vurulmuş halde bahçeye gömülü olarak bulundu! Cinayetin şüphelisi çocuk çıktı
11:23 Cüneyt Arkın yaşamını yitirdi! Rıdvan Dilmen'den duygu dolu paylaşım geldi
11:16 Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlayarak 16,63 seviyesinden işlem görüyor
11:08 Ölümüyle derin üzüntü yaşatan Cüneyt Arkın'ın vasiyeti ortaya çıktı: Anne ve babamın yanına gömün
10:58 Çağlayan Adliyesi'nde korkutan olay! Korkuluklara çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor!
10:57 Gram altının fiyatı 976 lira seviyesinden işlem görüyor
10:41 Ölümü milyonları hüzne boğan Cüneyt Arkın, canlandırdığı kült karakterlerle hafızalara kazınmıştı: İşte Arkın'ın canlandırdığı efsane karakterler
10:38 Aykut Kocaman yeni sezon planını açıkladı: Bu sezon takım çalıştırmayı ve yorumculuk yapmayı düşünmüyorum
10:32 Cezaevinden "itirafçı" olup serbest kalan Reza Zarrab, Miami'de genç bir kadınla görüntülendi
10:23 Hayatını kaybeden Cüneyt Arkın'dan sonra Twitter'da yer yerinden oynadı! TT listesinin ilk 10 sırası tamamen ona ait
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 11:37:23. #1.11#
SON DAKİKA: Yeni otogarın tavanı yine aktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement