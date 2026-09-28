YENİ Parti Burdur Merkez İlçe ön seçimini İlyas Divarcı 37 oy farkla önde bitirdi

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - YENİ Parti Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, partisinin Burdur Merkez İlçe Başkanlığı ön seçimi için düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, "Artık bu ülkede bir iktidar değişimi zaruridir. Artık bu ülkede iktidar değişimi, Türkiye Cumhuriyeti'nin yarınları için mecburidir. Bunu hep birlikte başaracağız. Bu kongrelerde bir araya gelerek başaracağız. Geçmişte yaptığımız hataları, geçmişte yaptığımız eksiklikleri yeni partimize sirayet ettirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

YENİ Parti Burdur Merkez İlçe Başkanlığı için mevcut Başkan İlyas Divarcı ile Atiye Canıgür'ün yarıştığı ön seçim, Burdur Belediyesi Cumhuriyet Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kongrede YENİ Parti Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, YENİ Parti Burdur İl Başkanı Barış Ayten, Burdur İl Genel Meclis Başkanı Semih Çelikkaya ile adaylar İlyas Divarcı ve Atiye Canıgür konuşma yaptı.

İzzet Akbulut, fon soruşturmasına değindiği konuşmasında AK Parti Genel Başkan Yardımcılığından istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında kamuoyuna yansıyan iddialara değinerek, eleştirilerde bulundu. Çiftçinin, emekçinin, emeklinin, gençlerin, kadınların zor durumda olduğunu, Türkiye'nin dört bir yanında yoksullukla mücadele edildiğini vurgulayan Akbulut, "Artık bu ülkede bir iktidar değişimi zaruridir. Artık bu ülkede iktidar değişimi, Türkiye Cumhuriyeti'nin yarınları için mecburidir. Bunu hep birlikte başaracağız. Bu kongrelerde bir araya gelerek başaracağız. Geçmişte yaptığımız hataları, geçmişte yaptığımız eksiklikleri yeni partimize sirayet ettirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BİR KİŞİYİ DAHİ KÜSTÜRME LÜKSÜMÜZ YOK"

Parti içindeki seçimlerde birlik mesajı veren Akbulut, Genel Başkan Özgür Özel'in ilçe başkanlığı seçimlerine ilişkin yaklaşımına değinerek, seçimi kazanan adayın yanında diğer adayların da birlikte çalışmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Akbulut, "Bir kişiye daha ihtiyacımız var. Bir kişiyi dahi küstürme, bir kişiye dahi 'Sen geride kal' deme lüksümüz yok. O yüzden birbirimize sarılacağız. Aramıza fitne, fesat sokmaya çalışanlara da geçit vermeyeceğiz. 'O benim yol arkadaşım', 'O benim kardeşim', 'O benim büyüğüm' diyeceğiz" şeklinde konuştu.

İlyas Divarcı ve Atiye Canıgür'e başarılar dileyen Akbulut, "Kim olursa olsun, bizler hep beraber bu partiyi iktidar partisi yapacağız" diye konuştu.

ERCENGİZ: "DEĞİŞİM HEPİMİZİN OMUZLARINDA YÜKSELECEK"

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de konuşmasında, parti üyelerine daha fazla çalışma çağrısında bulundu. Gençlerin ve çiftçilerin yaşadığı sorunlara değinen Ercengiz, şöyle konuştu:

"Bugün, dünkü alışkanlıklarımızı devam ettiremeyiz. Çocuklarımıza sözümüz var, torunlarımıza sözümüz var, henüz doğmamış çocuklarımıza sözümüz var. Bakın, bugün burada karnında bebeğiyle gelen kardeşimiz oyunu kullanmak için aramızda. Bacağı kırık olan arkadaşımız sandığa gelip oyunu kullanmak için Divan Başkanımızdan izin istedi. Bizim bu insanlara sözümüz var. Arkada gençlerimiz var. Onların geleceğine dair kaygıları var. Çiftçimizin sorunları var. Mazotun, gübrenin, üretim maliyetlerinin nereye geldiğini hepimiz biliyoruz. Dünya başka bir yere giderken bize biçilen kadere razı olmak zorunda değiliz. Eğer buna inanıyorsak, eğer itiraz ediyorsak bugünden itibaren hepimiz çok daha fazla çalışmak zorundayız. Çünkü değişim sadece Genel Başkanımızın, sadece yöneticilerimizin, sadece seçilmişlerin omuzlarında olmayacak. Bu değişim hepimizin omuzlarında yükselecek."

Ercengiz, YENİ Parti'nin ilçe kongrelerinin hayırlı olmasını dileyerek, "İktidara giden bu yolda hepimize başarılar diliyorum" dedi.

ÖN SEÇİMİ DİVARCI 37 OY FARKLA ÖNDE TAMAMLADI

Konuşmaların ardından seçime geçildi. Ön seçimde mevcut Merkez İlçe Başkanı İlyas Divarcı 628, Atiye Canıgür ise 591 oy aldı. Toplam 18 oy geçersiz sayıldı.