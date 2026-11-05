YENİ Parti İzmir İl Başkanı Güç, Basmane Çukuru için AK Parti\'ye tepki gösterdi

(İZMİR) - YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Basmane Çukuru arazisine ilişkin tartışmalarla ilgili yazılı açıklama yaptı. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'ya tepki gösteren Güç, kamu varlıklarının siyasi pazarlıklara konu edilemeyeceğini belirterek, "İzmir'in malı İzmir'indir! Kamu varlıkları siyasi pazarlıkların konusu yapılamaz!" dedi.

YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, "İzmir'in geleceği üzerinden yürütülen pazarlıkların hesabını vereceksiniz!" başlıklı yazılı açıklamasında, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'nın Basmane Çukuru arazisine ilişkin açıklamalarını eleştirdi.

Güç, "AKP İzmir İl Başkanı, Basmane Çukuru arazisi konusunda yaptığımız açıklamaya verdiği yanıtta kamuoyunun asıl sorularına cevap dahi veremedi. İşiniz gücünüz, kaçamak yanıtlarla rant odaklı siyasetinizi sürdürmek. Ama İzmir'in malı satılık değildir! İzmir'in en değerli alanlarından birinin geleceğini tartışırken bu alanı sizin gözü dönmüş rant siyasetinize bırakmayacağız. Yıllarca İzmir'in ihtiyaçlarını görmezden gelen siyasi anlayışınız ve bugün tehdit ve şantajla Cemil Tugay'ı yanınıza çekmeniz, sizi İzmir'de söz sahibi yapmaz. İzmirli sizi istemiyor, size inanmıyor! Yıllarca İzmir'e hak ettiği yatırımları yapmayan siz, bugün hangi hizmetten söz ediyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

"İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KİMSENİN KİŞİSEL MÜLKÜ DEĞİLDİR"

Güç açıklamasının devamında ise şunları kaydetti:

"Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına bugün temsil ettiği siyasi kimlikle seçilmedi. Size karşı olan farklı siyasi görüşlerden insanların oylarıyla seçildi. ve İzmirliler, kendi mallarının özel şirketlere peşkeş çekilmesini istemiyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı kimsenin kişisel mülkü değildir. Seçimle kazanılan makam, istenildiğinde başka bir siyasi partiye taşınabilecek bir makam değildir. AKP İzmir İl Başkanı! İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamının, seçmenin karşısına çıkılan siyasi kimlikten koparılarak başka bir partiye taşınması size normal gelebilir. Ama bize göre bu, şehre ve İzmirliye ihanettir! Açık ihanettir!"

"BASMANE ÇUKURU ARAZİSİ MESELESİ BİR KAMU YARARI SORUNUDUR"

Basmane Çukuru arazisinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güç, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Basmane Çukuru arazisi meselesi bir kamu yararı sorunudur. Sizin küçük rant hesaplarınıza bırakılamayacak kadar önemli, kentimizin geleceğini doğrudan ilgilendiren bir meseledir. Bizim itirazımız nettir: İzmir'in kamu varlıklarının geleceğini siyasi ilişkiler ve özel ticari çıkarlar doğrultusunda belirleyemezsiniz! Basmane Çukuru arazisi konusunda kamu yararının koruyacağız. Bütün işlemlerin şeffaf biçimde açıklanması sizin görevinizdir. Bizde Yeni Parti olarak değiştirdiğiniz koşulları İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından yeniden değerlendirilmesi için gerekli girişimleri başlatacağız. İzmir'in malını sizin rant siyasetinize bırakmayacağız! İstanbul'a açıkça ihanet eden sizlere İzmir'imizi vermeyeceğiz. İzmir'in malı İzmir'indir! Kamu varlıkları siyasi pazarlıkların konusu yapılamaz!"