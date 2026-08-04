YENİ Parti İzmir İl Başkanı Güç, Menderes Belediyesi’ne yönelik operasyonda gözaltına alınan isimlerin ailelerini ziyaret etti

(İZMİR) - YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Menderes Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ve diğer isimlerin aileleriyle İl Jandarma Komutanlığı önünde bir araya geldi.

YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Menderes Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ve diğer isimlerin ailelerini ziyaret etti. YENİ Parti İzmir İl Yöneticilerinin de yer aldığı ziyarette Buca'da bulunan İl Jandarma Komutanlığı önünde ailelerle bir araya gelen Güç, devam eden sürece ilişkin bilgi alarak ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

İl Jandarma Komutanlığı önünde bekleyen ailelerle bir araya geldiklerini belirten Güç, "Menderes Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ve diğer isimlerin aileleriyle bir araya geldik. Ailelerden sürece ilişkin bilgi aldık, kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, bu zor süreçte kendilerinin yanında olduğumuzu ifade ettik" dedi.