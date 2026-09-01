YENİ Parti Milletvekili Bayraktutan, sendika mücadelesi veren tutuklu maden işçisi Aksu'yu Sincan Cezaevi'nde ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

YENİ Parti Milletvekili Bayraktutan, sendika mücadelesi veren tutuklu maden işçisi Aksu'yu Sincan Cezaevi'nde ziyaret etti

YENİ Parti Milletvekili Bayraktutan, sendika mücadelesi veren tutuklu maden işçisi Aksu\'yu Sincan Cezaevi\'nde ziyaret etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YENİ Parti Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Eğitim ve Örgütlenme Sorumlusu Başaran Aksu'yu tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nde ziyaret etti. Aksu'nun süresiz açlık grevine başladığını belirten Bayraktutan, Anayasa'nın 51. maddesiyle güvence altına alınan sendikal hakkını kullanan Aksu'nun haksız tutuklama tedbiriyle karşı karşıya olduğunu ve bunun aslında bir cezalandırma olduğunu söyledi.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN)- YENİ Parti Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Eğitim ve Örgütlenme Sorumlusu Başaran Aksu'yu cezaevinde ziyaret etti. Aksu'nun süresiz açlık grevine başlatığını belirten Bayraktutan, "Hakkını arayan, sendika mücadelesi veren bu kardeşimiz haksız bir tutuklama tedbiriyle karşı karşıyadır. Tutuklama değildir; aslında bir cezalandırmadır" dedi.

YENİ Parti Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Başaran Aksu'yu tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nde ziyaret etti. Bayraktutan, ziyaretin ardından şu açıklamalarda bulundu:

"Sendikal lobilerinin haksız saldırılarına karşı gerçekten yiğit bir sendikal mücadele veren çok değerli kardeşim Başaran Aksu'yu ziyaret için bugün Sincan Cezaevi'ndeyim. Herkese selamları var.

Kendisi, kendi adına, herhangi bir bedel ödemenin ötesinde, Anayasa'yla güvence altına alınmış 51. madde çerçevesinde bir yasal hakkı kullanan bir kişidir. Bu hakkı sonuna kadar kullanmayla alakalı da gayret ve çaba göstermiştir. Meşru bir haktır, anayasal bir haktır, kanunlardan kaynaklanan bir haktır. Ne yazık ki 2026 Türkiye'sinde hakkını arayan, sendika mücadelesi veren bu kardeşimiz, haksız bir tutuklama tedbiriyle karşı karşıyadır. Tutuklama değildir; aslında bir cezalandırmadır.

"AKSU, SÜRESİZ AÇLIK GREVİNE BAŞLADI"

Buradan, kendisinin biraz önce ifade etti, dün akşam saat 05.00 itibarıyla, 17.00'den itibaren, sırf bu sendikal haklara yapılan tecavüzü protesto etmek, Anayasa'nın 51. maddesinde öngörülen haklara yapılan müdahaleyi ortadan kaldırma anlamında süresiz açlık grevine başlamıştır.

Buradan bir kere daha ifade ediyorum: Başaran Aksu yalnız değildir; her zaman onun yanındayız. Bu hakkın mücadelesinde sonuna kadar yanında olmaya da devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Uğur Bayraktutan, Sincan Cezaevi, Milletvekili, Yeni Parti, Sendika, Artvin, Maden, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel YENİ Parti Milletvekili Bayraktutan, sendika mücadelesi veren tutuklu maden işçisi Aksu'yu Sincan Cezaevi'nde ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda yeni rekor Türkiye’nin milli treni hız sınırlarını zorladı Raylarda yeni rekor! Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek
“Para var huzur var“ dedirten görüntü İçinden bakın kim çıktı "Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi
TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı

16:46
Arif Kocabıyık tutuklandı
Arif Kocabıyık tutuklandı
16:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi başladı
16:42
KKTC Cumhurbaşkanı: Batık gemi 550 metrede tespit edildi
KKTC Cumhurbaşkanı: Batık gemi 550 metrede tespit edildi
16:29
Bir il bu olayı konuşuyor Eve giren polis ekipleri, 2 genci kanlar içerisinde buldu
Bir il bu olayı konuşuyor! Eve giren polis ekipleri, 2 genci kanlar içerisinde buldu
16:06
Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı Hull City’den 17 milyon euroluk transfer
Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı! Hull City'den 17 milyon euroluk transfer
15:50
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 16:55:01. #7.13#
SON DAKİKA: YENİ Parti Milletvekili Bayraktutan, sendika mücadelesi veren tutuklu maden işçisi Aksu'yu Sincan Cezaevi'nde ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement