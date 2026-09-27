YENİ Parti Muğla'da sonuçları açıkladı, Bodrum'da Tuna Işın 2 bin 320 oyla kazandı - Son Dakika
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YENİ Parti Muğla'da sonuçları açıkladı, Bodrum'da Tuna Işın 2 bin 320 oyla kazandı

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YENİ Parti Muğla\'da sonuçları açıkladı, Bodrum\'da Tuna Işın 2 bin 320 oyla kazandı
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YENİ Parti Muğla ön seçimlerinde Bodrum'da Tuna Işın 2 bin 320 oyla kazandı. Menteşe'de Batuhan Kıloğlu, Milas'ta Yiğitnur Alkaya Özdemir kazandı; Köyceğiz, Datça ve Ula'da tek adaylar seçildi; Muğla genelinde bu hafta sonu 13 ilçede 21 bin 547 üyenin oy kullanması bekleniyor.

Haber: Fatih BOZOĞLU

(MUĞLA) - YENİ Parti'nin Muğla'daki ilçe başkanlığı ön seçimlerinde ilk sonuçlar netleşti. Bodrum'da Tuna Işın, Menteşe'de Batuhan Kıloğlu, Milas'ta Yiğitnur Alkaya Özdemir, Köyceğiz'de Tanju Satılmış, Datça'da Ege Curacı ve Ula'da Gürkan Aktaş seçildi.

YENİ Parti'nin Muğla genelinde ilçe başkanlarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen üye bazlı ön seçim sandıkları kuruldu. YENİ Parti Bodrum İlçe Başkanlığı ön seçim sürecinde üyelerin oy kullanımını kolaylaştırmak amacıyla Bodrum'un dört farklı noktasına sandık kurdu. Başka adaylık başvurusu yapılmaması nedeniyle tek aday olarak çıkan YENİ Parti Bodrum Kurucu İlçe Başkanı Tuna Işın, 2 bin 320 oy ile YENİ Parti Bodrum İlçe Başkanı oldu. Bodrum YENİ Parti İlçe Yönetimi'nin ise ön seçim sonrasında 24 asil ve 24 yedek üyeden oluşturulacağı bildirildi.

Bodrum'un yanı sıra Muğla'nın diğer ilçelerinde de YENİ Parti üyeleri ilçe başkanlarını belirlemek üzere sandık başına gitti. Muğla genelinde bu hafta sonu planlanan YENİ Parti ilçe başkanlığı ön seçimlerinde toplam 13 ilçede 21 bin 547 üyenin oy kullanması bekleniyor. 26 Eylül Cumartesi günü Bodrum, Menteşe ve Milas ön seçim sonuçları netleşti.

Menteşe'de ilçe başkanlığı için Batuhan Kıloğlu ile Bahattin Gümüş yarıştı. Ön seçim sonucunda Batuhan Kıloğlu, 3 bin 404 kayıtlı üyenin bulunduğu seçimde kullanılan 2 bin 757 oyun 1.670'ini alarak birinci çıktı.  Bahattin Gümüş ise 1.021 oy aldı, 66 oy  geçersiz sayıldı.

Milas'ta gerçekleştirilen ön seçimde Kurucu İlçe başkanı Zühra Dönmez ile Yiğitnur Alkaya Özdemir yarıştı. 2 bin 474 üyenin bulunduğu seçimde Yiğitnur Alkaya Özdemir birinci çıktı. Özdemir'in 1.372 oy aldığı, Zühra Dönmez'in ise 403 oyda kaldığı bildirildi. Seçimde 11 oy geçersiz sayıldı.

Köyceğiz'de ise YENİ Parti Kurucu İlçe Başkanı Tanju Satılmış, Datça'da Kurucu İlçe Başkanı Ege Curacı, Ula'da ise Kurucu İlçe Başkanı Gürkan Aktaş, ön seçime tek aday olarak girerek üyelerin desteğiyle ilçe başkanlığı görevine seçildi.

Seçim takviminin bugün Dalaman, Marmaris, Kavaklıdere, Ortaca, Yatağan, Fethiye ve Seydikemer'de tamamlanmasıyla birlikte Muğla genelindeki ilçe başkanları netleşecek.

Kaynak: ANKA
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